Dossenheim. (pol/mare) Die Umstände, die am frühen Sonntagmorgen zu den schweren Verletzungen eines jungen Mannes führten, der am OEG-Bahnhof gefunden wurde, sind geklärt. Das teilt die Polizei mit.

Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und ihre Beobachtungen mitgeteilt. Demnach war der 23-Jährige gemeinsam mit zwei Frauen und einem Mann in der Bahn der Linie 5 von Heidelberg in Richtung Weinheim unterwegs. Am OEG-Bahnhof stiegen sie aus und hielten sich noch eine unbestimmte Zeit in unmittelbarer Nähe der Haltestelle auf.

Aus unbekannten Gründen geriet die Gruppe in Streit, worauf eine später ermittelte 18-jährige Frau den jungen Mann mit einem noch unbekannten Gegenstand eine lange Schnittwunde an der Wange zufügte. Anschließend rannten die Begleiter des Verletzten davon.

Die 18-Jährige, nach der bereits wegen eines anderen Verfahrens per Haftbefehl gefahndet wurde, wurde im Laufe der Woche festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen die Verdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie zu ihren beiden Begleitern dauern an.

Der 23-Jährige war am Sonntagmorgen des 13. September von einem Passanten in der Beethovenstraße, unweit des OEG-Bahnhofs, aufgefunden, der die Rettungskräfte verständigte und die ihrerseits den Schwerverletzten in eine Klinik brachten.

Von dort wurde die Polizei verständigt, die umgehend die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen aufnahm.

Update: Freitag, 18. September 2020, 14.43 Uhr

