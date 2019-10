Von Christoph Moll

Leimen. Zur Besichtigung seines Halloween-Hauses begrüßt André Grädler die RNZ mit einem Skelett im Arm. Währenddessen tanzen an den Fenstern die Geister und ein Sensenmann wacht über den Friedhof mit den angestrahlten Grabsteinen im Vorgarten. Es ist das Grusel-Haus von Leimen. Seit vier Jahren verwandelt Grädler sein Zuhause in der Dresdner Straße 5 von außen zu Halloween in einen Tempel des Grauens. Auch am heutigen Donnerstag freut sich der 33-jährige Leimener auf viele Besucher, die er das Gruseln lehren kann.

Mit den Vorbereitungen hat André Grädler bereits Ende September begonnen. Zunächst gestaltete er die Fenster. Hinter einer Scheibe wird eine Leinwand von einem Projektor angestrahlt, auf der dann zum Beispiel Gespenster umhergeistern. In einem anderen Fenster spiegelt sich das Bild eines Fernsehers in einer Plexiglasscheibe hinter künstlichen Spinnweben und sorgt somit für einen besonderen Effekt. Ein besonderer Hingucker sind auch die drei singenden Kürbisse an der Hauswand. Die sich bewegenden Fratzen werden von einem Beamer auf die Kürbisse projiziert. Sie singen Lieder wie "Ghostbusters" und "Thriller" sowie Stücke aus der "Rocky Horror Picture Show".

Das "Halloween-Haus" in Leimen Kamera/Redaktion: Christoph Moll / Produktion: Reinhard Lask

Die Terrassenfenster hat André Grädler mit schwarzen Tüchern abgehängt und mit künstlichen Spinnweben dekoriert. Auf dem Balkon stehen zwei Skelette, aus dem Zeitungsrohr ragt eine Hand und einen Lichtschacht hat Grädler zum offenen Grab mit einem Skelett darin gemacht. Mit den Jahren ist seine Grusel-Sammlung immer weiter gewachsen.

Hintergrund André Grädler ist Halloween-verrückt. Schon in seiner Kindheit liebte es der Leimener, andere Personen zum Beispiel mit Gummispinnen zu erschrecken und sein Kinderzimmer in einen Gruselraum zu verwandeln. Auch besuchte er gerne Freizeitparks mit Geisterbahnen. "Als Kind habe ich immer die Augen geschlossen, als Jugendlicher dann nicht mehr", erzählt der 33-Jährige, der im Heidelberger Stadtteil Kirchheim aufwuchs. Zu Halloween hat Grädler auch gerne den Keller seiner Eltern dekoriert. Mit Anfang 20 arbeitete er zwei Jahre lang als "Erschrecker" im Europa-Park in Rust. Mit gruseliger Verkleidung sprang er in einem Haus zum Beispiel hinter Fässern hervor und jagte den Besuchern einen gehörigen Schrecken ein. "Ich hatte mir vorgenommen: Wenn ich einmal ein Haus habe, dekoriere ich es zu Halloween", erzählt Grädler. Dies tut der gelernte Konditor, der in der Mensa des Heidelberger Studentenwerks arbeitet, nun seit vier Jahren. Wegen seiner beiden Kinder im Alter von sieben und anderthalb Jahren verzichtet er dabei aber auf allzu blutige Elemente. Auch sie führt er langsam an seine Leidenschaft heran. Übrigens: Der 33-Jährige ist der Cousin des Heidelberger Grünen-Stadtrats und Halle 02-Geschäftsführers Felix Grädler. cm

Auch der Vorgarten hat es in sich: Hier wacht "Heidi", wie Grädler die Puppe nennt, als Hexe oder Wahrsagerin mit einem blutigen Mund über einen Altar mit Knochen und Kerzen. "Sie ist nun anders angezogen, da ihr im vergangenen Jahr die Kleidung gestohlen wurde", berichtet Grädler. Damit dies nicht noch einmal passiert, hat er Überwachungskameras installiert.

Überhaupt ist die Technik aufwändig: Auf dem Friedhof kommt sogar eine Nebelmaschine zum Einsatz, die für eine besonders schaurige Stimmung sorgt. Die Beleuchtung hat Grädler mit Zeitschaltuhren geregelt. Eine große Spinne reagiert auf Berührungen und Klatschen. Dann springt sie hervor und lässt ihre Augen rot leuchten. Ob alle elektrischen Elemente heute zum Einsatz kommen, hängt auch vom Wetter ab. Die Prognosen sind jedenfalls gut: Es soll kalt, aber trocken werden. André Grädler wird die Besucher von 18 bis 22 Uhr als Clown empfangen. "Wer auch verkleidet ist und einen Spruch aufsagt, bekommt etwas Süßes", verspricht er und rät, nicht mit dem Auto direkt vors Haus zu fahren, sondern lieber etwas weiter weg zu parken und dann zu laufen. Das schaurige Ensemble ist noch bis eine Woche nach Halloween von außen zu bewundern. Aus Rücksicht bleibt an Allerheiligen das Licht aus.