Leimen. (pol/mare) Es stank auf der Landesstraße L600 in Leimen in Richtung Lingental am Mittwoch. Und zwar buchstäblich. Denn wie die Polizei mitteilt, hat ein Landwirt seine Ladung verloren - alte, stinkende Kartoffeln.

Mehrere Autofahrer meldeten sich gegen 10 Uhr bei der Polizei. Sie teilten mit, dass von einem Traktor mit Anhänger "jede Menge Dreck" fallen würde.

Also machten sich die Beamten auf den Weg und fanden in Höhe der Brücke über den Steinbruch ein Auto, das mit Warnblinkanlage an der Straße stand. Und eine Frau, die die Fahrbahn kehrte. Wie sich nun herausstellte, handelte sich bei der Ladung um sehr alte geruchsintensive Kartoffeln, die aus einem Container auf die Straße gefallen waren. Zwischenzeitlich waren mehrere Autofahrer über die Kartoffeln gefahren.

Immer der Nase nach folgten die Polizisten dem üblen Geruch - und fanden so das Zugfahrzeug mit Anhänger auf dem Parkplatz "Hirschgrund". Der 26-jährige Fahrer hatte zwischenzeitlich den Verlust bemerkt und umgehend auf dem Hof angerufen. Er wurde kostenpflichtig verwarnt. Die informierte Straßenmeisterei machte sich ein Bild von der Verunreinigung und überprüfte die Reinigung.