Leimen-St. Ilgen. (lesa) "Ein Infizierter, der nicht erkannt wird, kann mich anstecken!" Der St. Ilgener (Name ist der Redaktion bekannt) ist aufgebracht. Der Grund für den Unmut ist eine Beobachtung, die er bei einer Hausarztpraxis in der Theodor-Heuss-Straße gemacht hat: "Die Menschen kommen dort nicht in die Praxis, sondern an eine Hintertür, wo eine Sprechstundenhilfe ihnen eine Tüte mit Utensilien übergibt", berichtet er. Mit deren Hilfe entnehmen die Patienten den für den Corona-Test erforderlichen Rachen-Abstrich selbst. Er befürchtet: "Ich habe Bedenken, dass bei dieser Art von Test etwas verkehrt läuft!"

Diese Sorge teilt die betreffende Ärztin Ninel Romaschew auf RNZ-Nachfrage nicht. "Die Patienten kommen bei uns an einen Seiteneingang, wo sie den Abstrich entweder selbst machen oder er vom Praxispersonal vorgenommen wird", erklärt sie. Das diene dem Schutz der anderen Patienten. "Im Hof können die möglicherweise Infizierten keine anderen Patienten in der Praxis gefährden", betont Romaschew. Den zu Testenden würde das Prozedere erklärt und gezeigt, ehe jeder Patient gefragt würde, ob er den Abstrich selbst abnehmen wolle oder das Praxispersonal das übernehmen solle. Der Hintergrund: "Wenn ein Zweiter den Abstrich abnimmt, ist teilweise der Würgereflex größer. Es ist für den Getesteten dann leichter zu kontrollieren, wenn er das Stäbchen führt und weniger schmerzhaft", so die Ärztin.

Aus behördlicher Sicht spricht nichts gegen das Vorgehen. "Nach den unserem Gesundheitsamt vorliegenden Informationen gibt es dazu keine Vorgaben, wer den Abstrich durchführt", sagte Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Nachfrage. Und auch als die RNZ sich bei Ärzten in der Region umhörte, stellte sich das Vorgehen als gängig heraus. Gestützt wird es durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (Degam), die den Selbsttest unter ihren Handlungsempfehlungen listet.

Swantje Middeldorff, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg, hat allerdings Bedenken: "Der Abstrich muss tief in Rachen und Nase abgenommen werden", erläutert sie: "Man braucht eine gewisse Menge an Viruslast für den Test, die man nur bekommt, wenn man mit dem Stäbchen sehr tief reingeht." Das sei unangenehm und habe zur Folge, dass "man das selbst nicht richtig macht". Ein falsch entnommener Abstrich erhöhe das Risiko falsch-negativer Tests. "Der Abstrich sollte von Fachleuten durchgeführt werden", findet sie. Das könnten auch nicht-ärztliche Berufsgruppen übernehmen. Die Erreichbarkeit eines Arztes sollte aber gewährleistet sein.

Das sei in Romaschews Praxis nach Angaben der Ärztin garantiert: "Wenn ein Patient selbst abstreicht, bleiben wir dabei und beobachten ganz genau, ob er das richtig macht." Sollte das nicht der Fall sein, nehme sie selbst oder eine Fachkraft des Praxispersonals den Abstrich ab. Sie ist sicher: "Wir machen unsere Arbeit sehr gewissenhaft."