Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Hallo, hier ist die Gemeinde Meckesheim, brauchen Sie Hilfe?" So oder so ähnlich beginnen in diesen Tagen Telefonate, mit welchen sich Mitarbeiter der Verwaltung – unterstützt von Mönchzells Ortsvorsteher Gunter Dörzbach – an die Senioren der 5200 Einwohner großen Elsenztalkommune wenden. Gestartet wurde die rund um Heidelberg bislang einmalige Aktion am Montag um 14 Uhr. Neben Dörzbach nahmen auch Hauptamtsleiter Uwe Schwarz sowie Sandra Beck und Carolin Pollack vom Bürgerbüro den Telefonhörer in die Hand.

Die Idee für die Aktion, mit der Senioren in Zeiten der Corona-Krise unverbindlich Hilfe angeboten werden soll, hatte Bürgermeister Maik Brandt. Wie er auf RNZ-Nachfrage berichtet, kam ihm der Gedanke am Sonntag bei einem Blick in seinen Terminkalender. An diesem Tag hätte in der Lobbachhalle der Mönchzeller Seniorennachmittag stattfinden sollen. Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus hatte die Gemeinde diese lieb gewonnene Traditionsveranstaltung aber "schweren Herzens" bereits Anfang März abgesagt. Das gleiche Schicksal ereilte den am 3. April geplanten Seniorennachmittag in der Auwiesenhalle in Meckesheim.

Gut 1200 Senioren, beziehungsweise knapp 660 Haushalte seien von diesen Absagen betroffen, so Brandt. Dabei sei der soziale Aspekt dieser Veranstaltungen für die Senioren gar nicht hoch genug einzustufen. "Wir bleiben in Kontakt", verspricht der Bürgermeister den Älteren in der Gemeinde. Mit der Telefonaktion will die Kommune "Ansprechpartner für Sorgen und Nöte sein und Hilfestellungen geben". Den über 65-Jährigen soll die Botschaft vermittelt werden: Sie sind nicht allein. "Lassen Sie es uns wissen, wenn wir helfen können", ermuntert Brandt die Senioren dazu, mit ihren Ängsten und Sorgen in dieser schweren Zeit nicht hinter dem Berg zu halten.

Bereits in der ersten Stunde nach dem Start der Aktion hatten die vier Mitglieder des neu gegründeten Telefonteams in alphabetischer Reihenfolge knapp 40 Senioren erreicht, am Dienstag um die Mittagszeit waren es bereits über 150. Die Resonanz ist Brandt zufolge äußerst positiv. "Sie haben sich unheimlich gefreut", beschreibt der Rathauschef die Reaktionen der Angerufenen. Auch, wenn in den allermeisten Fällen das Hilfsangebot dankend abgelehnt worden sei. Einzelne Senioren hätten jedoch ihr Interesse an der Nachbarschaftshilfe des ökumenischen Vereins für Caritas und Diakonie oder an einem weitergehenden Gespräch mit dem ökumenischen Seniorenkreis geäußert.

Ansprechpartnerin für Letzteren ist Nicole Fabian, unabhängig von ihrer Funktion als MuM-Gemeinderätin. Andere Räte hätten zudem ihre Hilfe bei der Telefonaktion angeboten. Über eine mögliche Aufstockung des Teams entscheidet laut Brandt der täglich um 8.30 Uhr zusammenkommende Corona-Krisenstab. Einen personellen Wechsel im Team gab es am Dienstag: Verwaltungsmitarbeiterin Myriam Grahlert ersetzte Uwe Schwarz, der sich in seinen Urlaub verabschiedete.

Brandt weist darauf hin, dass das Telefonteam die Senioren auch vor Trickbetrügern warnt, die mit der Corona-Krise auf kriminelle Weise Profit machen wollen. Zuletzt hatte die Polizei vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt. Hierbei geben sich die Täter als infizierte Angehörige, meist als Enkel aus und bitten die Senioren um hohe Geldsummen für ihre Behandlung. Für den Rathauschef und sein Team sind auch aus diesem Grund in Zeiten der Corona-Krise die direkten und offenen Gespräche mit den Senioren wichtig. "Leider ist das eben zurzeit nur am Telefon möglich", bedauert Brandt.