Neckargemünd. (cm) "Liebe Gäste, wir sind leider geschlossen!" Die Mitteilung auf der Internetseite ist knapp, das Telefon funktioniert schon gar nicht mehr: Für Außenstehende überraschend hat das Restaurant "Cincin" in prominenter Lage am Marktplatz der Stadt am Neckar Ende März seine Pforten geschlossen.

"Der bisherige Betreiber ist meinem Wunsch nachgekommen, das Pachtverhältnis vorzeitig zu beenden - darauf haben wir uns einvernehmlich geeinigt", erklärt der Eigentümer des Gebäudes, der Heidelberger Rechtsanwalt Karl Benedikt Biesinger, auf RNZ-Nachfrage ohne auf Details einzugehen. Doch vielleicht schon zu Ostern soll ein junger italienischer Betreiber eröffnen.

Wichtig ist Biesinger, dass dieser "keine abgehobene und keine gewöhnliche, sondern gute italienische Küche" bietet. Unklar ist, ob alle bisherigen Reservierungen an den neuen Pächter übergeben wurden. Sicherheitshalber sollten sich die Gäste melden.