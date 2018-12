Heidelberg/Eppelheim. (aham/van) Die 22er-Straßenbahn hat ihre Feuertaufe nicht bestanden. Zum ersten Mal nach zwei Jahren fuhr sie wieder am heutigen Montagmorgen im Berufsverkehr. Während die Bahnen kurz nach 7 Uhr nur wenige Minuten Verspätung hatten, blieben Pendler zwischen 8 und 9 Uhr auf der Strecke. Zwischen 8.10 und 8.49 Uhr war keine einzige Bahn in der Hauptstraße zu sehen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die erste Bahn Richtung Heidelberg fuhr erst kurz nach 9 Uhr ab. Wartenden blieb nichts anderes übrig, als ein Taxi zu rufen oder den Chef zu alarmieren.

Ein Leser der Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, dass mehrere Bahnen fast gleichzeitig an Haltestellen ankamen. Die ersten seien überfüllt gewesen, die dahinter fahrenden so gut wie leer. "Am Heidelberger Gadamerplatz kamen dann fast gleichzeitig zwei Bahnen der Linie 22 aus Eppelheim an und drei Bahnen der Linie 26 - zwei aus Kirchheim, eine in Gegenrichtung. Die erste Bahn aus Eppelheim bog zum Betriebshof ab, dafür fuhr die 26 in Richtung Kirchheim nach Eppelheim, Fahrgäste in die jeweils planmäßige Richtung duften anscheinend vorher aussteigen."

Reisende meldeten dies einer Kundenhotline der Verkehrsbetriebe. Man teilte ihnen offenbar mit, dass der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der am Morgen den regionalen Bahnverkehr lahmlegte, der Grund für die Ausfälle sei. "Ein Fahrer sagte dagegen, die neue Strecke nach Eppelheim wäre nicht mit zwei Wagen oder sonst unter realistischen Bedingungen getestet worden und die Steuerung der Signale würde nicht richtig funktionieren", berichtet der Leser weiter.

Wie die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) am heutigen Montagvormittag bekannt gibt, soll es Nachbesserungen auf der Strecke der Linien 22 und 26 geben. Offenbar sorgten Probleme mit den Signalanlagen für Störungen. Eine Weichenanlage müsse derzeit noch von Hand bedient werden, zudem fänden aktuell noch Ausbesserungsarbeiten am Bahnsteig statt. Die RNV arbeite laut Mitteilung bereits mit Hochdruck an der Behebung der Einschränkung.

Update: 10. Dezember, 11.41 Uhr