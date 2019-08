Übler Gestank: Die Bank musste am Freitag evakuiert werden. Foto: Friedrich

Leimen. (aham) Der Buttersäure-Anschlag beschäftigt die Volksbank Kraichgau und die Polizei auch weiterhin. Ein Unbekannter hatte am Freitagvormittag eine Ampulle mit der stinkenden Substanz im Wartebereich des Finanzinstituts in der Schwetzinger Straße ausgebracht. In der Folge mussten die Bank und der benachbarte Polizeiposten evakuiert werden.

Zwar hatte die Bankfiliale am gestrigen Montag "ganz normal geöffnet", wie Bereichsleiter Joachim Bride auf RNZ-Nachfrage sagte. "Aber hier und da war schon noch etwas zu riechen." Daher wurden nach Feierabend - wie schon am Wochenende - Geräte zur Luftreinigung aufgestellt. "Deshalb ist auch der Selbstbedienungsbereich mit dem Geldautomaten über Nacht geschlossen", erklärte Bride auf RNZ-Nachfrage. Glücklicherweise besitze die Bank ohnehin solche Geräte, daher halte sich der finanzielle Schaden nach dem Buttersäure-Anschlag auch in Grenzen, sagt Bride. "Aber der Ärger und die Aufregung sind natürlich trotzdem groß."

Auch die Polizei war am gestrigen Montag noch einmal vor Ort, denn bislang ist noch völlig unklar, wer die Stinkbombe platziert hat. "Wir haben noch einmal Spuren gesichert", berichtet Polizeisprecher Markus Winter. "Wir ermitteln in alle Richtungen." Dabei seien vor allen Dingen die gefundenen Splitter der Ampulle interessant. Zudem sollen alle zehn Mitarbeiter der Bank, die zum Zeitpunkt des Stink-Anschlags zugegen waren, befragt werden. Der Wartebereich werde nämlich nicht mit Kameras überwacht. Vielleicht aber haben die Bankangestellten etwas Verdächtiges gesehen. Denn: "Es war zu dem Zeitpunkt wenig los", so Winter.