Mauer. (cm) Die Wahl von John Ehret zum Bürgermeister im 4100 Einwohner zählenden Fundort des "Homo heidelbergensis" war eine Sensation: Zum einen, weil der heute 48-Jährige als Außenseiter ins Rennen ging und sogar auf Plakate verzichtete. Und zum anderen, weil er der erste schwarze Bürgermeister in Baden-Württemberg wurde. Acht Jahre ist das inzwischen her. Das bedeutet: Im kommenden Frühjahr endet Ehrets erste Amtszeit. Am 8. März wird gewählt. Gleich mit dem Beginn der Frist hat der Amtsinhaber nun seine erneute Bewerbung abgegeben. Bisher hat sich kein weiterer Kandidat gemeldet.

"Die acht Jahre sind wie im Fluge vergangen", sagt Ehret. "Und ich habe noch ein paar Ideen, die ich verwirklichen möchte." So will er das kleine Neubaugebiet "Grafenrain" in den nächsten zwei Jahren angehen. Die Nachfrage nach Wohnraum sei wegen der guten Lage von Mauer nach wie vor hoch, betont der Bürgermeister. Nicht ganz so schnell umsetzbar sei die Idee eines Museums für den weltberühmten Unterkiefer des "Homo heidelbergensis". "Es wäre schön, wenn wir in acht Jahren die Planung weiter vorangetrieben haben", so Ehret. Auch die Sanierung der Sport- und Kulturhalle sowie der Erhalt des Hallenbads stehen auf Ehrets Agenda.

Stolz ist der Rathauschef auf die Umsetzung der Neubaugebiete auf dem früheren Mertens-Gelände an der Elsenz und am Karlsbrunnen. Außerdem habe man es geschafft, dass die Telekom das schnelle Internet in Mauer ausbaute.

Wie vor acht Jahren will Ehret ohne politische Unterstützung antreten. Ein Flugblatt will er verteilen, aber auf Plakate wieder verzichten. "Ich mache mein Ding und werde kämpfen", sagt der 48-Jährige. Ob es weitere Kandidaten gibt, bleibt abzuwarten. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 10. Februar. "Das ist mir aber egal", sagt er. "Ich habe gute Arbeit abgeliefert und kann etwas vorweisen."

Ehret, der mit seiner Ehefrau Katja, seiner zwölfjährigen Tochter Maha und der achtjährigen Labrador-Border-Collie-Mischlingshündin Luna seit acht Jahren wieder in seiner Heimatgemeinde Mauer lebt, macht die Arbeit Spaß. "Die Präsenzpflicht ist aber schon enorm – das hatte ich nicht so eingeschätzt", gibt er zu. "Und statt Sport gibt es oft Bratwurst und Pommes." Unter Bürgermeistern sage man, dass man pro Amtsjahr ein Kilo zunehme. "Demnach bin ich schon in der zweiten, aber noch nicht in der dritten Amtszeit", schmunzelt Ehret. Er fühle sich dennoch weiter fit für das Amt.