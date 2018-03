Dossenheim. (dw) Dieser Satz lässt keinen Interpretationsspielraum. "Ich werde nicht mehr kandidieren." Das gab Bürgermeister Hans Lorenz nach kurzer Vorrede unter dem Punkt "Bekanntgaben" in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend bekannt. Damit ist es nun offiziell. Hans Lorenz wird nach 24 Jahren im Amt seine Tätigkeit als Bürgermeister und Leiter der Verwaltung beenden. Ab April 2019 wird der Name des Bürgermeisters der ehemaligen Steinbrechergemeinde definitiv ein anderer sein - wie auch immer er lauten wird.

Die dritte Amtszeit von Lorenz endet nach der in Baden-Württemberg üblichen Dauer von acht Jahren turnusgemäß zum 31. März 2019. Er habe immer gesagt, dass er sich frühzeitig, sprich ein Jahr zuvor, zu seinen Absichten äußern würde. Dieser selbstauferlegten Pflicht kam er mit dieser Ankündigung nach. Die frühe Aussage ermögliche ihm überdies, in den demnächst zu gründenden Wahlgremien mitarbeiten zu können, meinte Lorenz weiter.

Er werde bis dahin 64,5 Jahre alt sein, begründete er seine Entscheidung. Drei Wahlperioden seien außerdem genug. In den Ruhestand - im Sinne von Untätigsein - verabschiede er sich damit nicht. Er werde sich ehrenamtlich weiter engagieren. Gemeinderäte, anwesende Verwaltungsmitarbeiter, darunter alle Fachbereichsleiter sowie die Leiterin der Zentralstelle, und einige wenige Zuhörer vernahmen seine Botschaft ohne erkennbare Regung.