Bammental. (bmi) Jonas Schmied, Cordula Dörfer, Katrin Ruf: Diese Bammentaler waren bei der Bürgermeisterwahl eigentlich keine Kandidaten. Gewählt wurden sie am Sonntag dennoch - Schmied, Dörfer und Ruf haben drei der elf Stimmen erhalten, die an "Sonstige" gingen. Neben Christine Steck erhielten die Gemeinderäte Peter Dunkl, Rüdiger Heigl, Albrecht Schütte und Rainer Stetzelberger ebenfalls eine Stimme. Der berühmteste Bewohner der Elsenztalgemeinde, Hansi Flick, tauchte gleich auf drei Wahlzetteln auf.

Am gestrigen Montagabend tagte dann im Rathaus der Wahlausschuss und bestätigte das zuvor nur vorläufige Endergebnis, welches Wahlausschussvorsitzender und Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Müller Sonntagabend auf dem Rathausplatz verkündet hatte. Eine einzige Abweichung wurde vollzogen: Da es in Bammental zwei Personen mit dem Namen Clemens Hubert gibt und nicht präzisiert wurde, ob damit Vater oder Sohn gemeint waren, wurde diese Stimme für ungültig erklärt. Damit waren nun 2793 statt 2794 Stimmen gültig und es gingen elf statt zwölf Stimmen an "Sonstige".

Bei den sechs Urnenwahlbezirken schnitt Wahlsieger Holger Karl (CDU) im Oberdorf mit 75,70 Prozent und in Reilsheim West (75,21) am besten ab. Seine schärfste Konkurrentin Anke Buscholl (parteilos) hatte im Reilsheimer Osten (31,94) ihre höchsten Anteile, Fridi Miller blieb überall unter drei Prozent.

Insgesamt 553 der 2794 abgegebenen Stimmen gingen per Brief ein, zwei Bammentaler wählten sogar aus Richmond in den USA. Bei den beiden Briefwahlbezirken lagen Karl mit 64,92 und 61,41 Prozent und Buscholl mit 33,12 und 37,34 Prozent der Stimmen deutlich enger beisammen als bei den am Wahltag abgegebenen Stimmen.