Von Christoph Moll

Neckargemünd. Ein lautes Krachen hat am Mittwochnachmittag die sommerliche Ruhe im Wohngebiet in der Südstadt durchbrochen. In der Hollmuthstraße ereignete sich kurz vor 16 Uhr ein spektakulärer Unfall. Ein Baukran stürzte auf ein Haus, das gerade saniert wird.

Glück im Unglück: Obwohl sich zum Zeitpunkt des Unfalls das Eigentümerehepaar und Arbeiter in dem derzeit unbewohnten Haus aufhielten, kamen sie mit dem Schrecken davon. Die Ursache war am Abend noch unklar.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Der Kran war auf dem Grundstück in Hanglage zur Talseite hin umgestürzt. Der Turm des Krans hatte den derzeit ungedeckten Dachstuhl durchschlagen und war wie ein Streichholz abgeknickt. Der Ausleger landete im Garten.

Die Einsatzkräfte konnten jedoch früh aufatmen: "Schon bei der Alarmierung war klar, dass niemand verletzt wurde", berichtete Neckargemünds Feuerwehrchef Dirk Weinmann gegenüber der RNZ. Außer vorsorglich den Strom abzustellen, konnten die Feuerwehrleute zunächst nicht viel tun.

Denn es war unklar, ob der Kran noch weiter abrutschen könnte. Das Gebäude durfte deshalb zunächst nicht mehr betreten werden.

Dann begann das Warten auf den sogenannten Baufachberater des Technischen Hilfswerks aus Ladenburg. Mit dessen Hilfe und der Unterstützung durch einen Statiker sollte entschieden werden, ob und - wenn ja - wie der Kran geborgen werden kann. Der Fachmann traf schließlich gegen 18 Uhr ein.

Über die Drehleiter wurde die Unfallstelle zunächst begutachtet. Schnell stand fest, dass der Kran gegen weiteres Abrutschen gesichert und das Haus abgestützt werden müssen. Erst dann war eine Bergung möglich. Hierfür wurde ein großer Autokran angefordert. Die Arbeiten dauerten bis in den späten Abend.

Wieso der Kran umkippte, ist noch unklar, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle gegenüber der RNZ sagte. Klar ist aber, dass ein Arbeiter den Baukran zum Zeitpunkt des Unglücks per Fernbedienung gesteuert hatte.

Ob eventuell die Gegenlast nicht ausreichend war, ist Gegenstand der Ermittlungen des Neckargemünder Polizeireviers. Das Gewerbeamt wurde eingeschaltet. Die Höhe des Sachschadens stand am Mittwoch noch nicht fest, ist aber laut Polizei "enorm".