Bammental/Neckargemünd. (cm) Auf der Bundesstraße B 45 zwischen Bammental und Neckargemünd herrscht wieder freie Fahrt. Nun ist auch die letzte Baustelle abgeschlossen. In der Nacht auf Freitag musste die B 45 zur Beseitigung eines Fahrbahnholraums voll gesperrt werden. Dieser war im Sommer festgestellt und provisorisch verschlossen worden. Nun wurde er von der Straßenmeisterei fachgerecht saniert.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung wurden die Arbeiten am Donnerstag ab 19 Uhr und über Nacht durchgeführt. Der Bund trägt die Kosten der Sanierungsmaßnahme von rund 10.000 Euro. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Bereits in der vorangegangenen Woche wurde für denselben Betrag unter halbseitiger Sperrung der B45 zwischen der Walk- und der Kriegsmühle der Gehweg saniert. Dieser war bei einem Böschungsrutsch an der Elsenz in Mitleidenschaft gezogen worden.