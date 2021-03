Bammental/Meckesheim. (luw) Für Schüler der fünften und sechsten Klassen startet am Montag wieder der Präsenzunterricht. Die Pflicht zur Anwesenheit soll zwar ausgesetzt bleiben, doch die Landesregierung sorgte mit ihrem Streit über Abstandsregeln für Schüler zuletzt für Verwirrung. In der Bammentaler Elsenztalschule sieht man dem Unterrichtsstart aber ebenso entspannt entgegen wie in der Meckesheimer Karl-Bühler-Schule.

Die Rektoren Christian Klapp und Sascha Lieneweg (Foto). Fotos: agdo/privat

Im Bammentaler Fall hat das insbesondere mit dem besonderen Konzept der dortigen Gemeinschaftsschule zu tun, wie Rektor Sascha Lieneweg erklärt: "Bei uns arbeiten die Schüler von 8.45 bis 12.15 Uhr in Lernateliers für sich und weitgehend ohne Lehrer." Personeller Mehraufwand entstehe damit quasi nicht; zudem würden die etwa 100 Fünft- und Sechstklässler auf sechs Räume verteilt, die fürs Abstandhalten groß genug seien. "Und ob man es glaubt oder nicht: Die arbeiten da wirklich still in Büro-Atmosphäre", betont Lieneweg. So brauche es nur vier bis fünf Lehrer für beide Klassenstufen. Diese seien insbesondere in sogenannten "Impulsen" im Einsatz: Hier können Schüler nach eigenem Bedarf selbst entscheiden, in welchem Bereich sie Gelerntes vertiefen wollen.

An der Karl-Bühler-Schule in Meckesheim habe man derweil das Glück, dass keine der vier betroffenen Klassen mehr als 20 Schüler umfasse. So werde auch hier überwiegend nach Stundenplan unterrichtet, sagt Rektor Christian Klapp. "Es kann natürlich sein, dass bis Montag noch die Ansage vom Kultusministerium in Stuttgart kommt, dass wir die Klassen teilen müssen", meint er mit Blick auf häufig sich ändernde Vorgaben seit Ausbruch der Pandemie – insbesondere für Schulen. Aber nach aktuellem Stand habe man genügend große Räume zur Verfügung, um die Klassen in nahezu gewohnter Weise zu unterrichten. Wie an der Elsenztalschule auch, herrsche allerdings während des gesamten Unterrichts Maskenpflicht. "Im Freien in den Pausen können die Schüler die Masken abnehmen", so Klapp.

Schnelltests werden übrigens für die gesamte Meckesheimer Bevölkerung am Schulgelände angeboten. Lehrer nehmen dies laut Klapp "sehr gut" an, Schüler dürfen sich mit Einverständnis der Eltern testen lassen.