Bammental. (bmi) Eine Mischung aus Schnee und Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: Nein, die Arbeiter, die in der Nacht auf Freitag und nochmals auf Samstag an der Bammentaler Eisenbahnbrücke über der Hauptstraße werkeln mussten, waren wahrlich nicht zu beneiden. Sie führten im Auftrag der Deutschen Bahn in zwei Nachtschichten von jeweils 23.30 bis 4.50 Uhr eine Reparatur an dem markanten Bauwerk in der Ortsdurchfahrt durch.

Und zwar genauer "die Sanierung des Flügelausbruchs". Das ist ein Teil vom Widerlager der Brücke, also dem massiven Unterbau, der zwischen Brückenkonstruktion und Erddamm einen Übergang herstellt. "Dort hatte sich Schotter gelöst und war teils auch abgefallen", erklärt eine Bahnsprecherin auf RNZ-Nachfrage. Es habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Und auch ein Zusammenhang des Schadens mit vorherigen unliebsamen "Treffern" von Lastwagen war der Sprecherin nicht bekannt.

Die Unterführung galt jahrelang als Unfallschwerpunkt: Alle vier Monate war im Schnitt ein Laster an dem Bauwerk hängen geblieben und hatte ihm den Beinamen "Bammentaler Brummibremse" sowie ein Höhenwarnsystem beschert. Und tatsächlich ist seit über einem Jahr Ruhe.

Apropos Ruhe. "Ganz ohne Lärm geht die jetzige Sanierung natürlich nicht", entschuldigt sich die Bahnsprecherin bei den Anwohnern, die alle im Vorfeld über die Maßnahme persönlich informiert waren. Die Arbeiten wurden nächtens erledigt, um die Auswirkungen auf den Bahnbetrieb möglichst gering zu halten. "In der ersten Nacht ist alles planmäßig gelaufen", betonte die Sprecherin am Freitag. Am heutigen Samstag sollten die Beschädigung an der Brücke behoben und schlaflose Nächte Geschichte sein.