Bammental. (bmi) Aufschub statt Fortsetzung, Fragen statt Antworten: Die Lage bleibt verzwickt bei der Sanierung der Kreisstraße K4160. Die nächsten zwei Wochen passiert auf der Baustelle nichts, der Stillstand wird zum Dauerzustand. Das ist das Ergebnis der Gesprächsrunde am Montag im Rathaus. Dort waren die Spitzen der Gemeinde und der Baufirma Peter Gross aus Mannheim erstmals nach Beginn des Baustopps zusammengekommen.

Damit haben sich die Hoffnungen auf eine schnelle Fortführung der Baustelle zerschlagen. Schlechte Nachrichten also vor allem für die betroffenen Anwohner in der Industriestraße, aber auch für viele Pendler und Schüler. "Der Zustand ist für den Moment natürlich völlig unbefriedigend. Wir hängen weiter in der Luft", gab Holger Karl auf RNZ-Nachfrage zu.

Der Bürgermeister versuchte dem Gespräch auch Positives abzugewinnen: "Immerhin sind wir zurück am Verhandlungstisch." Beide Seiten hätten Bereitschaft gezeigt, zu einer Lösung zu finden. Die Positionen - es geht um mögliche Nachtragszahlungen - seien klar ausgetauscht worden. Nun gehe es darum, dass beide Seiten ihre Darstellung nochmals belegen und der Gegenseite zur Überprüfung darlegen.

Das nächste Gespräch ist für den 20. November terminiert. "Die Fragen sind sehr komplex, das ist schon ein sportliches Tempo", betont Karl. Ein weiteres Vertagen kommt für ihn nicht in Frage. "Wir wollen eine klare Entscheidung, wann und wie es weitergeht", so der Rathauschef. Am liebsten mit Peter Gross. Aber: "Wir müssen uns mit allen möglichen Szenarien auseinandersetzen."