Von Benjamin Miltner

Bammental. Vier Gruppenräume, vier Schlafräume, ein Wickelzimmer: Die Wände stehen, die letzten Malerarbeiten im evangelischen Gemeindehaus werden verrichtet, aber ansonsten ist alles bereit für den großen Umzug am morgigen Samstag. Dann finden vier Gruppen mit je zehn Kindern von ein bis drei Jahren ein neues Zuhause bei der evangelischen Kirchengemeinde. Zumindest vorläufig.

Denn ihr eigentlicher Betreuungsort ist das Familienzentrum in der Hauptstraße. Dort müssen sie nun aber für rund drei Monate ausziehen. Der Grund: ein Wasserschaden. Ein Rohrbruch in der Küche hatte am dritten Advent die auf zwei Etagen verteilte Kita komplett unter Wasser gesetzt, wie René Richter, Leiter des Familienzentrums, erzählt. In den Winterferien wurden Löcher gebohrt, Schläuche verlegt und Trocknungsmaschinen angeschlossen. "Dabei wurde klar: Wir kriegen die Schüttung nicht trocken, egal wie lange die Maschinen laufen", so Richter. Die Räume müssen komplett erneuert werden. "Boden raus und Decke raus heißt eben auch Kinder raus."

Alles ist bereit für den Kita-Umzug: Im Gemeindesaal richteten Handwerker per Trockenbau ein weiteres Zimmer ein, während im Familienzentrum die Kisten gepackt wurden. Foto: Alex

Wo also hin mit 40 Kindern, zwölf Erziehern und dem kompletten Kita-Betrieb? Zusammen mit Bürgermeister Holger Karl ging Richter zwischen den Jahren alle Möglichkeiten durch. Die beiden dachten quer – und landeten beim Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde. In deren Pfarrer Martin Schäfer hatten sie schnell einen Fürsprecher auf ihrer Seite. Nach Gesprächen mit Ältestenkreis und Kirchengemeinderat war entschieden: Der große Gemeindesaal samt Bühne wird zur Übergangs-Kita.

"Für uns in der Kirchengemeinde war schnell klar: Wir stehen in der Pflicht und müssen helfen", sagt Pfarrer Schäfer. Er selbst weiß nur zu gut, was für einen Rattenschwanz ein Wasserschaden in einer Kita bedeutet. In seiner Zeit als Meckesheimer Pfarrer war der dortige gemeindeeigene Kindergarten gleich zweimal von Hochwasser betroffen. "Eine Containerlösung will in so einer Situation kein Mensch – da ist unser Gemeindehaus dreimal besser."

Das Gebäude in der Pfarrgasse bietet in der Tat viel: großzügige Räume, eine Außenfläche mit Rasen, ein zweiter Rettungsweg sowie Brandschutztüren – und sogar eine jahrzehntealte Genehmigung zur Nutzung als Kindergarten. "Die wurde mit dem Bau des Hauses im Jahr 1962 ausgestellt, auch wenn es nie dazu kam", so Schäfer. Der Rest war Formsache. Papierkram, behördliche Auflagen und Pflichten: Mit Hilfe aus dem Rathaus wurde alles innerhalb einer Woche erledigt. Selbst die vollen Auftragsbücher der Firmen waren kein Hindernis. "Die örtlichen Handwerker haben uns alle dazwischengeschoben und im Nu eine provisorische Kita aufgebaut", freut sich René Richter.

Das war gar nicht so einfach, denn jede der vier Kita-Gruppen – eine auf der Bühne, drei im Saal – braucht einen Gruppen- und einen Schlafraum. Zum Wickeln wurde ein weiteres Zimmer per Trockenbau errichtet. Kindgerechte Waschbecken werden noch am Montag bei der Küche installiert, die Toiletten mit Trittleitern und Töpfchen ertüchtigt. Weil draußen an einem Weg Sturzgefahr herrscht, kommt ein mobiler Metallzaun. "Bei Kleinkindern muss man an alles denken. Es gibt nichts, was es nicht gibt", so Richter.

Am morgigen Samstag folgt der große Umzug: Betten, Stühle, Tische und Wickelvorrichtungen in Kindergröße, Spiel- und Bastelzeug für drinnen und draußen, Hygieneartikel, Waschmaschine und Trockner: Das alles wandert nun von der Hauptstraße in die Pfarrgasse – und rund um Ostern wieder zurück, wenn die Sanierung im Familienzentrum wie geplant verläuft. "Wir kriegen mehrere Lkw voll, räumen die Kita bis auf die Grundmauern aus", erklärt Richter. Am Montag wird es einen Schließtag geben – den einzigen. "Es ist einfach genial, wie alle an einem Strang ziehen und dass alles so schnell geklappt ist", freut sich Richter und dankt den fleißigen Helfern aus Kirchengemeinde, Rathaus und den Handwerkern.

Das Familienzentrum selbst ist übrigens nicht vom Wasserschaden betroffen, nur die Angebote im Bewegungsraum mussten auf Räume im Ort ausweichen. Der Jugendkreis, einige Geburtstagsfeiern und das Mobiliar der Kirchengemeinde wurden derweil aus dem Gemeindehaus ausquartiert. Die vom 6. bis 8. März geplanten Aufführungen der Theatergruppe La Vita steigen nun in der TV-Halle. Ihr Stück heißt "Zusammenbruch". Das Werk, das in Bammental gerade gespielt wird, heißt Zusammenhalt.