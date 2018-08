Bammental. (bmi) Bammental und seine Schilder - das ist zurzeit eine Geschichte für sich. Denn nicht nur die für eine Woche verschwundenen und jetzt wieder aufgetauchten Ortstafeln sind ein Thema im und rund um das Elsenztal, sondern auch die Beschilderung an der neuen Rad- und Fußgängerbrücke.

Am Zugang von der Landesstraße 600 zur Mitte Juli eingeweihten neuen Querung neben der Friedensbrücke wurde zunächst rechts das blaue Zeichen 240 mit weißen Piktogrammen für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg angebracht. Es schreibt Fußgängern und Fahrradfahrern die Benutzung dieses Weges vor und verbietet gleichzeitig die Benutzung durch alle anderen Fahrzeuge.

So weit, so gut. Bis auf der linken Seite des Weges ein zweites Schild hinzukam. Und zwar das rot-weiße, runde Zeichen 250. Es verbietet Fahrzeugen aller Art die Durchfahrt, auch Fahrrädern. Ein Widerspruch - ja was denn nun?

Die RNZ hakt beim Landratsamt nach. Dort heißt es: "Unser Straßenverkehrsamt als zuständige Straßenverkehrsbehörde ist lediglich für die Anordnung des Schildes zuständig - nicht für die Aufstellung." Angeordnet habe der Rhein-Neckar-Kreis lediglich das blaue Zeichen 240 für den gemeinsamen Geh- und Radweg.

"Nicht nachvollziehbar ist, wer das Zeichen 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art aufgestellt hat." Grundsätzlich obliege die Beschilderung des Rad- und Gehwegs dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe.

Das RP war es auch, das das "Durchfahrt verboten"-Schild aufgestellt hat. Die Erklärung dazu liefert Irene Feilhauer: Laut der RP-Pressesprecherin seien Autofahrer beobachtet worden, die versucht haben, über die Holzbrücke zu fahren. Um dies zu verhindern, wurde kurzfristig das zweite Verkehrszeichen aufgestellt.

Wie hier zwischen zwischen Dossenheim und Handschuhsheim sollen bald in Bammental Warnbaken den Radweg verengen. Foto: bmi

"Es wurde im eifrigen Bemühen um eine schnelle Lösung aufgestellt und steht irrtümlich da", so Fellhauer. Zunächst hieß es aus dem RP, dass das zweite Schild durch das Zeichen 251 - also ein Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge - ausgetauscht werden solle.

Mittlerweile hängt am Radweg zur Brücke nur noch, wie zu Beginn, das blaue Zeichen 240 für den gemeinsamen Geh- und Radweg. Das reicht verkehrsrechtlich auch aus, da es alle weiteren Fahrzeuge von der Nutzung ausschließt.

Um das Befahren durch Autos nicht nur zu verbieten, sondern auch auszuschließen, sollen laut Irene Feilhauer am Beginn des Radweges bald dauerhaft Leitbaken aufgestellt werden. Diese ebenfalls rot-weiße Absperrung - sie ist übrigens das Zeichen 605 - soll den drei Meter breiten Radweg so verengen, dass kein Auto mehr durchkommt. Die langfristige Lösung also.

Um das Wirrwarr zu komplettieren: Jegliche Beschilderung ist derzeit sowieso hinfällig. Denn die Radbrücke ist derzeit wegen der sich verzögernden Sanierung der Industriestraße (K4160) gesperrt - aber das ist eine andere Geschichte ...