Bammental/Meckesheim. (bmi) Überfüllte Bahnen und damit wenig Möglichkeiten, denn momentan allerorts geforderten Abstand einzuhalten: Dieser Zustand lässt sich aktuell im S-Bahn-Verkehr der Linien S5 und S51 zwischen den Endhaltestellen Heidelberg und Eppingen beziehungsweise Aglasterhausen beobachten. Die Ursache: Die Deutsche Bahn (DB) lässt derzeit teilweise nur halb so lange Züge wie gewöhnlich mit entsprechend weniger Sitzplätzen verkehren. Entsprechend hoch ausgelastet sind die Bahnen.

"Ich bin richtig erschrocken", meldete sich etwa ein Bammentaler in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats zu dem Thema zu Wort. Er sei mehrmals und zu unterschiedlichen Zeiten vormittags von Meckesheim nach Bammental gefahren. "Jedes Mal hatten die Züge nur zwei Waggons und waren knallvoll", schilderte er die für ihn untragbare Situation. "Abstand ist da jedenfalls überhaupt nicht gegeben."

Warum werden die verkürzten S-Bahnen gerade eingesetzt? Dazu muss man ein wenig ausholen. Normalerweise verkehren auf den Linien S5 und S51 Fahrzeuge der Baureihe ET 425, wie eine DB-Sprecherin auf RNZ-Nachfrage erklärt. Bei all diesen S-Bahn-Fahrzeugen muss nun aber der Fahrmotor ausgetauscht werden. Dies war auch geplant – doch "durch Lieferengpässe" ist ein "Instandhaltungsrückstand" aufgetreten, so die Sprecherin. Und dieser Rückstand werde nun aufgeholt, indem "vier Fahrzeuge ET 426 mit in den Gesamtumlauf von elf Fahrzeugen eingesteuert" werden.

Das Problem dabei: Der regulären Züge der Version ET 425 sind laut DB "als vierteiliger Zug mit durchschnittlich 200 Sitzplätzen" unterwegs – die vier eingesetzten Ersatzzüge nur etwa halb so lang, zweiteilig und mit 100 Sitzplätzen. Sie können also nur die Hälfte an Passagieren befördern. "Generell ist die Nachfrage derzeit noch nicht auf dem Stand wie vor Corona", betont die DB-Sprecherin. Alle Züge stünden unter besonderer Beobachtung hinsichtlich der Auslastung. "Insgesamt gibt es wenige Kundeneingaben dazu", so die Sprecherin.

Bis zum 13. Dezember wird die Situation für Nutzer der S-Bahn-Linien S 5 und S 51 wohl so bleiben. Dann erfolgt mit dem Fahrplanwechsel gleichzeitig auch die Umstellung auf die Neufahrzeuge vom Typ Mireo für die S-Bahn Rhein-Neckar. Zwischen Heidelberg und Kraichgau verkehren dann dreiteilige, 70 Meter lange Züge mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde – und wieder durchgehend 200 Sitzplätzen.