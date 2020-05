Bammental. (pr/run/pol) Gegen 6.30 Uhr am Freitag ist in der Hauptstraße in Bammental ein LKW mit einer Arbeitsbühne gegen die dortige Eisenbahnbrücke geprallt. An der Unterführung ist eine Höhenbeschränkung von 3,10 Meter, der LKW hatte aber eine Höhe von 3,50 Meter.

Die Hauptstraße musste voll gesperrt werden, da der Ausleger in die Gegenfahrbahn ragte. Nachdem der Arm zurückgeschwenkt und mit Spanngurten befestigt worden war, konnte die Arbeitsmaschine selbstständig weggefahren werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Herabhängende Warnschilder, die auf die Höhenbegrenzung hinweisen, wurden aus der Verankerung gerissen und durch die Straßenmeisterei entfernt und wieder erneuert. Gegen 8.30 Uhr konnten die Verkehrsbeschränkungen wieder aufgehoben werden.

Der Hubsteiger war angemietet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Nicht zum ersten Mal ist an dieser Unterführung ein LKW dagegen gefahren.

Update: Freitag, 15. Mai 2020, 12.26 Uhr