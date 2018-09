Knapp einen Monat lang wurde der Bauhof der Gemeinde zum Zufluchtsort für die Bammentaler Feuerwehr. Am heutigen Donnerstag geht es mit Sack und Pack zurück in die Feuerwache. Foto: Alex

Von Moritz Grimmig

Bammental. Vier Wochen Exil haben ein Ende: Am heutigen Donnerstag darf die Freiwillige Feuerwehr zurück in ihr "Zuhause". Der Wiedereinzug in die Feuerwache nahe des Reilsheimer Bahnhofs erfolgt. Vor einem knappen Monat war die Wehr dazu gezwungen, in eine provisorische Ausweichunterkunft umzuziehen. Der Grund dafür? Die Großbaustelle, unter der ganz Bammental seit März stöhnt: Als Teil der Maßnahme in der Industriestraße wurde auch auf Höhe der Feuerwache die Straße aufgebrochen - Ausfahrt unmöglich. Jetzt ist die Baumaßnahme fertig - zumindest vor der Wache. Die Asphaltdecke geschlossen, der Belag ausgekühlt.

Mitte August sah das noch ganz anders aus: Die Feuerwehr musste sich nach einem alternativen Stützpunkt umsehen. Das neue Quartier war mithilfe der Gemeinde schnell gefunden: der Bauhof und ein Firmengelände in der Industriestraße - in dem Teil ohne Baustelle. Für einen Monat haben Gerätschaften und Fahrzeuge der Wehr hier eine Herberge gefunden. Natürlich sei da Vieles improvisiert gewesen. So fungieren Kleiderstangen aus der Elsenzhalle jetzt zeitweise als Halterungen für die schweren Einsatzuniformen. "Und eines unserer Fahrzeuge musste eine Zeit lang auf dem Fahrradweg stehen", erzählt Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer.

Kommandant Timo Winkelbauer. Foto: Alex

Der Spatenstich für die Großbaustelle war Anfang März. Deren erster Bauabschnitt verläuft direkt vor der Feuerwache. Entgegen der ursprünglichen Planung waren die Arbeiten nicht bis August fertig, sondern werden noch eine Weile andauern. Timo Winkelbauer spricht von einer "hohen Belastung für das Ehrenamt". Der 40-Jährige war zwar am Tag des Umzugs im Urlaub, die aktuelle Situation ist für ihn dennoch kompliziert: "Es ist natürlich ärgerlich, dass sich die Baustelle ein paar Mal verzögert hat." Der gebürtige Reilsheimer bezeichnet vor allem die Organisation der Einsatzkräfte und das Be- und Entladen der Fahrzeuge als schwierig.

Seit einem halben Jahr geht es in der Industriestraße nur Richtung Neckargemünd. Dank einer Ampel kann die Feuerwehr, sofern sie im Einsatz ist, gegen diese Einbahnstraße fahren. Umständlich waren laut Winkelbauer die Anfahrt der Einsatzleute zur Wache und die Rückfahrt von Einsätzen: "Da mussten wir immer einmal durch den ganzen Ort fahren." Insgesamt sei die Einsatzfähigkeit aber "den Umständen entsprechend okay" gewesen.

Vollste Unterstützung haben die Feuerwehrleute aus Bammental jedoch von ihren Kollegen aus den benachbarten Gemeinden erhalten. Vor allem die Wiesenbacher Feuerwehr hebt Winkelbauer hervor: Sie werde bei Einsätzen in Bammental aktuell direkt mit alarmiert. "Der Zusammenhalt ist hervorragend", freut sich der 40-jährige, der hauptberuflich bei einer Elektrofirma tätig ist. Auch die Kooperation mit dem Bauhof und der Gemeinde sei sehr gut gewesen. "In solchen Situationen muss man halt ein wenig zusammenrücken", meint der Ehrenamtler.

Jetzt sind die Feuerwehrleute aber glücklich, wieder in ihre Routine zurückkehren zu können. Freuen werden sich bestimmt auch die Bammentaler Sportler: Sie haben ihre Kleiderständer zurück.