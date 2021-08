Bammental. (agdo) Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollte, hatte freien Eintritt ins Waldschwimmbad. Denn mit einer langen Schwimmnacht ging eine besondere Aktion einher: Internist und Notarzt Dr. Sönke Müller aus Bammental verimpfte das Vakzin von Biontech. Dazu spendierte Müller von seinem Arzthonorar pro Impfung jeweils zehn Euro – sieben Euro gingen an die Opfer der Flutkatastrophe, drei Euro gab’s als Verzehrgutschein für Getränke oder einen Snack im Freibad. Die Impfung wurde für Interessierte ab 16 Jahren durchgeführt. In Begleitung Erziehungsberechtigter war sie auch ab zwölf Jahren möglich.

"Ohne so viele Impfungen wie möglich bekommen wir die Pandemie nicht in den Griff", sagte Müller, der seine Praxis in Neckargemünd hat. In der Vergangenheit hatte er bereits Impfaktionen durchgeführt, darunter das "Vatertagsimpfen" an Christi Himmelfahrt in der Elsenzhalle. "Wir waren von der Idee begeistert", sagte Schwimmmeister Carsten Kresser, als Müller den Vorschlag unterbreitet habe, die musikalisch umrahmte Schwimmnacht auch zu einer Impfnacht zu machen. An die 100 Impfdosen hatte Müller dabei, und wer sich impfen ließ, musste den Impfpass und die Versichertenkarte vorlegen.

Die kostenlosen Tests laufen bald aus, daher bleibe ja eigentlich nichts anderes übrig, als sich impfen zu lassen. Das sagte die 17-jährige Jana aus Gaiberg kurz vor dem Piks. Gegen die Impfung habe sie nichts, betonte Jana, bisher habe es allerdings ganz gut auch ohne funktioniert. Jana war extra wegen der Impfaktion in Begleitung ihrer Mutter gekommen und machte sich danach wieder auf den Weg nach Hause.

Als eine indirekte Impfpflicht bezeichnete eine Frau das Vorgehen der Bundesregierung. Eigentlich wollte sie sich nicht impfen lassen, aber um nicht ausgeschlossen zu werden und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu dürfen, bleibe nichts anderes übrig. Ähnlich sah es ein Mann, der mit der Impfung noch gewartet hatte. Man komme daran nicht vorbei, sagte er, und fühlte sich von der Regierung in deren Aussage angelogen, dass es keine Impfpflicht geben werde. Denn egal, wie man es drehe oder wende, komme diese indirekt ja doch.

Indessen war ein junger Mann aus Mauer vor der Impfaktion in Verbindung mit der langen Schwimmnacht begeistert. Er gehe zunächst schwimmen und lasse sich später impfen.