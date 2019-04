Bammental. (cm) Das Schicksal von Tamara Prinz aus Bammental bewegt die Region. Die 30-Jährige ist vor zwei Jahren an einer aggressiven Form von Brustkrebs erkrankt, der inzwischen gestreut hat. Ihre große Hoffnung ist eine teure Immuntherapie aus den USA, die nicht von ihrer Krankenkasse gezahlt wird.

Bisher sind bei einer Spendenaktion fast 80.000 Euro zusammengekommen. Für Tamara findet nun am Samstag, 13. April, ein Benefizkonzert in der TV-Halle in Bammental statt. Auf dem Programm stehen Auftritte der Bands "Potzblitz", "Zimmerpussys", "Miss Daisy and the Backseat Lovers" und "Rathauspussys".

Info: Karten gibt es im Vorverkauf bei Getränke Ziegler und im Phoenix Pub. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.