Von Benjamin Miltner

Bammental. Die Gemeinde hat es weiterhin nicht leicht mit ihrer neuen Kindertagesstätte im Sportzentrum. So ist mit der SRH Schulen GmbH Neckargemünd ein Betreiber für den Neubau in der Schwimmbadstraße längst gefunden, es sind die Verträge ausgehandelt, aber noch nicht unterschrieben. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Holger Karl nun grünes Licht zur Zeichnung der Kooperation gegeben, die Gegenseite jedoch noch nicht.

Bei der Sichtung des Kooperations- und Mietvertrags fällt indes ein Satz auf: "Die Eröffnung der Kindertagesstätte soll nach der Überlassung am 1. September 2021 erfolgen." Ist damit also die zuletzt anvisierte Fertigstellung im Mai samt Eröffnung im Juni verworfen? Öffnet die Kita erst im kommenden Kindergartenjahr ihre Pforten?

Das will Bürgermeister Holger Karl so nicht bestätigen. "Wir gehen nach wie vor vom bekannten Zeitplan aus", betont er auf RNZ-Nachfrage. Das veröffentlichte Vertragswerk sei nur ein Entwurf, in dem ein sicheres Abschlussdatum angegeben wurde, die Kooperation sei noch nicht unterschrieben. Es liefen noch letzte Abstimmungen zu juristischen Fragen, die Verträge stünden vor dem Abschluss. Der Rathauschef sagt aber auch: "Wenn wir mit den Arbeiten wider Erwarten in den Juni rutschen, ergibt es keinen Sinn, im Juli für einen Monat zu öffnen."

Wann auch immer es genau losgeht: Die Einrichtung soll 30 Kindern unter drei Jahren in drei Krippengruppen und 60 Kindern über drei Jahren in drei Kindergartengruppen Platz bieten und "in besonderer Weise dem Gedanken der Inklusion verpflichtet sein". Die noch nicht vorliegende Genehmigung vorausgesetzt, soll eine der U 3-Gruppen in einen Schulkindergarten in freier Trägerschaft für behinderte Kinder umgewandelt werden.

Für die ersten beiden kompletten Kindergartenjahre hat die Gemeinde der SRH eine Vollfinanzierung zugesagt und zahlt ab Inbetriebnahme bis zum 31. August 2023 monatlich einen Abschlag von 80.000 Euro – also knapp eine Million pro Jahr. So liegt das Risiko zunächst bei der Gemeinde; sie gleicht das volle Defizit aus, falls die Kita etwa nicht wie gewünscht angenommen wird. Jährlich im Sommer soll über die Finanzierung im Folgejahr eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden mit der Grundlage, dass die SRH bei 80 Prozent Auslastung der Einrichtung kostendeckend arbeitet. Die laut Vertrag ab Juli zu zahlende Miete für die rund 1250 Quadratmeter beträgt monatlich gut 9300 Euro.

Die Höhe der Gebühren in der neuen Kita soll analog zu den Elternbeiträgen in den bestehenden kommunalen Kindertageseinrichtungen sein, wiederholte Albrecht Schütte (CDU/BV) im Gemeinderat seine Forderung aus den Beratungen im Verwaltungsausschuss. Er war mit jenem Vertragsdetail noch nicht zufrieden, wonach die SRH die Elternentgelte "vorab der Gemeinde zur Zustimmung übermittelt", wie Karl betonte. Man werde die Passage aber wie gewünscht anpassen. Die Verkehrssituation und -sicherheit im die Kita umgebenden Schwimmbadviertel wurde anders als im Verwaltungsausschuss diesmal nicht angesprochen.