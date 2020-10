Von Christoph Moll

Bammental. Als die Bäckerei Fromm in Bammental gegründet wurde, war Wilhelm II. gerade einmal seit zwei Jahren Kaiser im Deutschen Reich und hatte gerade seinen Kanzler Bismarck entlassen. 130 Jahre ist das nun her. Seither hat sich unfassbar viel verändert. Eines ist jedoch gleich geblieben: Der Bammentaler Bäcker im Ortsteil Reilsheim hieß immer Friedrich Fromm – auch heute noch. Ein Besuch bei einem Familienbetrieb, wie es nur noch wenige in der Region gibt.

"Wir sind der letzte Bäcker, der immer in Bammental war", sagt Friedrich Fromm, den alle "Fritz" nennen und der die Bäckerei heute mit Mutter Erika, Schwester Silke Witke und seiner Frau Regina in der vierten Generation führt. Den alteingesessenen Bäckern habe der Nachwuchs gefehlt. Die zweite Bäckerei am Ort sei aus Neckargemünd nach Bammental gekommen. Ansonsten gebe es noch Verkaufsstellen der großen Ketten.

Hintergrund > Die Bäckerei Fromm wurde am 23. Mai 1890 gegenüber des Fachwerkhauses im Bammentaler Ortsteil Reilsheim von Friedrich Fromm gegründet. Der Neubau in der Reilsheimer Straße wurde im Jahr 1900 fertiggestellt. Während der Kriege war die Bäckerei geschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte im [+] Lesen Sie mehr > Die Bäckerei Fromm wurde am 23. Mai 1890 gegenüber des Fachwerkhauses im Bammentaler Ortsteil Reilsheim von Friedrich Fromm gegründet. Der Neubau in der Reilsheimer Straße wurde im Jahr 1900 fertiggestellt. Während der Kriege war die Bäckerei geschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte im Jahr 1948. In den folgenden Jahrzehnten lieferte die Bäckerei auch vorbestellte Backwaren nachts aus, erinnert sich Erika Fromm, die im Jahr 1961 einstieg. "Als der Sprit teurer wurde, haben wir damit aufgehört", erzählt sie. Zur Bäckerei gehörte lange auch Landwirtschaft, es wurden unter anderem Schweine und Hühner gehalten. Im Jahr 1990 zog der Verkaufsraum auf die andere Straßenseite um, da der vorherige nicht barrierefrei war. Die Backstube blieb. Lange Zeit gab es einen Sonntagsverkauf von Kuchen und Torten. "Wir hätten mal eine Filiale aufmachen können", erinnert sich Erika Fromm. "Wir wollten aber lieber klein bleiben und Qualität bieten." cm

Die Bäckerei ernährt die ganze Familie. Das ist auch heute noch möglich, trotz der immer größer werdenden Konkurrenz in Supermärkten. "Wir haben viele Stammkunden", betont Mutter Erika. In einem Familienbetrieb sei es wichtig, dass jeder mit anpacke. "Mit zu vielen Angestellten geht es nicht", sagt sie. So haben die Fromms ausschließlich eine Aushilfe für die Vormittage. Während Fritz mit seiner Frau Regina in der Backstube arbeitet, kümmern sich Mutter Erika und Schwester Silke, gelernte Bäckereifachverkäuferin, um den Verkauf. "Jeder weiß, was er zu tun hat", sagt Erika Fromm. Wenn die Bäckerei geschlossen ist, macht die ganze Familie Urlaub.

Das Angebot hat sich in den vergangenen Jahren verändert. "Es wird immer größer", erzählt Fritz Fromm. "Wir haben inzwischen etwa 30 verschiedene Sorten." Der Trend bei Broten und Brötchen gehe zu Dinkel und Vollkorn. "Früher hatten wir zwei bis drei Sorten Brot", erinnert sich Erika Fromm. Nun sind es an die zehn. Bei Brötchen sind es noch mehr. Trotz der großen Auswahl wird rund 80 Prozent des Angebots selbst gebacken. Eine Herausforderung.

Die Kunden kommen aus der ganzen Region – und darüber hinaus. Eine frühere Bammentalerin und jetzige Münchnerin schaue immer vorbei, wenn sie in der Region ist, und kaufe dann 20 bis 30 Schneckennudeln. Und ein Lkw-Fahrer aus dem Schwäbischen mache immer wegen der Brezeln Station. "Die meisten Kunden kommen am Wochenende wegen unserer Hefekuchen", erzählt Erika Fromm. Diese werden seit jeher nach dem gleichen Rezept hergestellt.

Dass Fritz Fromm Bäcker wurde, habe sich durch den Vater ergeben, erzählt der 57-Jährige. Zum Lernen ging es nach Neckargemünd zur Bäckerei Reinhold und dann als Geselle nach Heidelberg. Fritz Fromm machte seinen Meister und stieg in der heimischen Bäckerei ein. 1997, zwei Jahre vor dem Tod seines Vaters, übernahm er diese. Seither beginnt der Tag für ihn nachts um halb zwei. Auch wenn die Bäckerei sonntags geschlossen ist, arbeitet er an diesem Tag: Am Sonntagabend wird für die Montagsproduktion vorgerichtet. "Man gewöhnt sich dran", sagt Fritz Fromm. Krank werden darf er nicht. Einmal, vor vielen Jahren, war es doch der Fall, als sich der Bäcker beim Fußball verletzte. Mutter Erika musste drei Tage einspringen und ist heute noch stolz: "Es hat keiner gemerkt."

Ein 140. Jubiläum wird es übrigens nicht geben. Denn Fritz Fromm hat keinen Nachfolger. "Ich bin der letzte Fromm", sagt der Vater zweier Töchter, die andere Berufe gewählt haben. Wann er genau aufhört, weiß er noch nicht. Aber zehn Jahre werde er nicht mehr arbeiten. "Ich sehe es nüchtern und rate niemandem, Bäcker zu lernen", sagt er. "Es ist ein hartes Brot." Man finde keine Lehrlinge und Mitarbeiter.

In diesem Jahr hat die Bäckerei die Straßenbaustelle vor der Tür hart getroffen. Und dann kam auch noch Corona. "Wir hatten große Einbußen", betont Erika Fromm. "Und ich wusste gar nicht, wie viel ich backen soll", sagt der Bäcker. Was am Ende des Tages übrigens übrig bleibt, wird in Teilen in der Produktion wiederverwendet oder geht an Tierhalter aus dem Ort.

Das Jubiläum wird – wegen Corona – nur klein gefeiert. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Oktober, freuen sich große und kleine Kunden über Hefeteilchen.