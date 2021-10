Bad Liebenzell/Eppelheim.(cm) Der Sonntag sei der schwärzeste Tag in seinem Leben gewesen, sagt Dietmar Fischer (CDU) am gestrigen Montag, dem Tag nach seiner Abwahl als Bürgermeister von Bad Liebenzell. Nach nur acht Jahren muss der Ex-Eppelheimer den Chefsessel im Rathaus der 9400 Einwohner zählenden Bäder- und Kurstadt im nördlichen Schwarzwald – rund 20 Kilometer südlich von Pforzheim im Landkreis Calw gelegen – wieder räumen. Er war mit 44,9 Prozent gegen einen Herausforderer aus der Stadt unterlegen. "Es hat mich eiskalt und vollkommen unerwartet getroffen", erklärt Fischer halbwegs gefasst. "In der Klarheit hat mich das schockiert." Es handele sich um eine "klassische Abwahl", meint der 55-Jährige: "Das muss ich mir eingestehen."

Dietmar Fischer. Foto: privat

Wo liegen die Gründe? Die örtlichen Parteien hätten ihn loswerden wollen, so Fischer: "Es gab eine Schlacht mit vielen Falschbehauptungen." Seinem Nachfolger hatte er gestern noch nicht gratuliert.

Er habe viele Projekte angestoßen, sagt Fischer. Die Stadt verlege mangels Investor Glasfaser; Schulen und Kindergärten seien saniert worden. "Vielleicht war es zu viel", räumt Fischer ein. "Denn wer viel investiert, hat hohe Verbindlichkeiten." Zuletzt lag die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt bei 6900 Euro. "Wir haben aber auch Werte geschaffen", gibt der Betriebswirt zu bedenken, der sich als "unternehmerischer Bürgermeister" sieht. "Ich habe die Stadt vorangebracht und so viel angestoßen, was die nächsten Jahre noch nachwirkt", so Fischer. "Ich würde es wieder so machen."

Der 55-Jährige will die Wahlniederlage nun analysieren und sich sortieren. Beruflich werde er sich neu orientieren – ob in der Privatwirtschaft oder der Politik und wo, lässt er offen. "Ich habe keinen Plan B", betont er. In Bad Liebenzell habe er viele Freunde gefunden, aber in Eppelheim sei er verwurzelt. Hier hat er nach wie vor ein Haus, in dem seine Kinder wohnen.

In Eppelheim wurde Fischer als Vereinssprecher mit seinem Kampf gegen das Aus der Rhein-Neckar-Halle bekannt. Bevor er sich 2013 bei der Bürgermeisterwahl in Bad Liebenzell gleich im ersten Wahlgang mit 63 Prozent gegen drei Mitbewerber durchsetzte, war er bei der Bauunternehmung Altenbach in Heidelberg tätig.