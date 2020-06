Meckesheim. (lew) Auf der Bundesstraße B45 bei Meckesheim hat sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie Polizeisprecher Tobias Hild auf RNZ-Nachfrage mitteilte, wurde dabei ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie alt der Mann ist und wo er wohnt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Der Motorradfahrer musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber zur Weiterbehandlung in eine Klinik geflogen werden.

Den Unfall verursacht hat Hild zufolge ein Autofahrer, der mit seinem BMW von der Zuzenhäuser Straße kommend nach links auf die B45 in Richtung Mauer abbiegen wollte. Hierbei übersah er nach den ersten Erkenntnissen der Beamten vor Ort den Motorradfahrer, der in Richtung Zuzenhausen unterwegs war. Dieser schlitterte im Anschluss an den Zusammenstoß mit seinem Motorrad einige Meter über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüberliegenden Seite in die Leitplanke. Der BMW-Fahrer, der alleine in seinem Fahrzeug unterwegs war, blieb unverletzt. Eine medizinische Untersuchung lehnte er ab.

Die B45 war nach Angaben von Polizeisprecher Hild während des Einsatzes des Rettungshubschraubers vorübergehend vollgesperrt. Erst gegen 18.40 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.