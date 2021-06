Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Christian Jung hat seine Wurzeln in Neckargemünd. Das erklärt, warum sich der frühere Bundes- und jetzige Landtagsabgeordnete der FDP aus dem Wahlkreis Bretten für die umstrittene Radspur auf der Bundesstraße B 37 zwischen Neckargemünd und dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach interessiert. Außerdem ist Jung verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Nachdem die RNZ über die Kostenexplosion bei dem Vorhaben berichtet hatte, forderte Jung Aufklärung von Landesverkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne). Nun erhielt er die Antworten auf seine Fragen. Und die sind durchaus interessant.

In dem von Herrmann unterzeichneten Schreiben, das der RNZ vorliegt, heißt es, dass zu Gunsten einer verlässlicheren Aussagekraft des Verkehrsversuchs im September 2020 entschieden worden sei, die Laufzeit von einem Jahr auf zwei Jahre zu verlängern. Jung wollte wissen, warum Ministerialdirektor Uwe Lahl bei einem Vor-Ort-Termin in Neckargemünd im September der Öffentlichkeit Kosten von 400.000 Euro genannt habe. "Zur Vorbereitung der Teilnahme von Herrn Ministerialdirektor Lahl an dem Ortstermin am 10. September 2020 lag dem Verkehrsministerium lediglich eine Kostenschätzung in Höhe von 400.000 Euro für einen einjährigen Verkehrsversuch vor", heißt es dazu.

FDP-Abgeordneter Christian Jung. Fotos: Alex/Trenz

Erst Anfang Oktober seien erstmalig "die im Rahmen der Detailplanung aktualisierten und auf zwei Jahre ausgelegten Kosten des Verkehrsversuchs" dem Ministerium mitgeteilt worden. "Eine Korrektur der von Herrn Ministerialdirektor Lahl an dem Ortstermin getroffenen Aussage hinsichtlich der Gesamtkosten war seitens des Verkehrsministeriums nicht angezeigt, da die Aussage dem Kenntnisstand des Verkehrsministeriums zum Ortstermin am 10. September 2020 entsprach", heißt es.

Laut Ministerium entfallen 295.000 Euro auf die Installation und Miete der Betonschutzwand, 290.000 Euro auf den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen, 210.000 Euro auf "verkehrstechnische Anpassung signalisierter Einmündungen" und 125.000 Euro auf "Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen". Das Ministerium erklärt auch, dass die Zahl der Radler sich nur bedingt als Kriterium für den Erfolg des Verkehrsversuchs eigne. "Wesentliches Erfolgskriterium ist die leistungsfähige Abwicklung des Kfz-Verkehrs nach Reduktion der Kfz-Fahrstreifen", heißt es.

"Der gesamte Vorgang ist durchaus peinlich", meint Jung zur Kommunikation der Kostenexplosion. Verkehrsminister Hermann versuche sich herauszureden. Denn er räume ein, dass im September 2020 beschlossen worden sei, den Verkehrsversuch von einem Jahr auf zwei Jahre auszuweiten, dies aber Ministerialdirektor Uwe Lahl am 10. September 2020 nicht bekannt gewesen sei. Man dürfe auch davon ausgehen, dass die Ausweitung auf zwei Jahre mehrere Wochen vor der Beschlussvorlage von der Stadt Heidelberg mit dem Landesministerium und verschiedenen Politikern der Grünen abgestimmt worden sei – zumal es sich dabei um das "Lebenswerk" des Abgeordneten-Kollegen Hermino Katzenstein (Grüne) handele, so Jung.