Nußloch. (aham) Fast einen Monat lang galt Tempo 50 auf der Bundesstraße B3 bei Nußloch. Ab nächster Woche sollen die vielen Tausend Autofahrer, die täglich auf dieser Strecke unterwegs sind, dort wieder mit 70 Kilometern pro Stunde fahren können. Doch dazu muss erst der Schaden, der bei einem Kranbrand entstanden ist, behoben werden.

Daher ist die Ausfahrt Nußloch/St. Ilgen - von Heidelberg kommend - ab Donnerstag, 30. August, gesperrt. Und zwar bis Sonntag, 2. September. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag mit.

Eine von Weitem sichtbare schwarze Rauchsäule und laute Explosionen wegen platzender Reifen: Am 3. August hielt ein Kranbrand die Region in Atem. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt - weder der Fahrer, noch die Einsatzkräfte. Die B3 war einen ganzen Tag lang gesperrt.

Die enorme Hitzeentwicklung - der Feuerwehrkommandant sprach von "locker 1000 Grad" - hatte den Asphalt schmelzen lassen. Da der Kranfahrer es geschafft hatte, das 60-Tonnen-Gefährt auf dem Abbiegestreifen zur Ausfahrt Nußloch/St. Ilgen zum Halten zu bringen, war insbesondere dieser Bereich beschädigt.

Nach Angaben des Landratsamtes wird die Deckschicht in einem Abschnitt von 100 Metern erneuert. Die Fahrspuren der B3 selbst, also sowohl in Richtung Heidelberg als auch in Richtung Wiesloch, sind während der Arbeiten befahrbar. Auch die Ausfahrt Nußloch/St. Ilgen auf der anderen Seite, von Wiesloch kommend, ist geöffnet.

Die Ursache des Brandes ist derweil nach wie vor unklar, wie Wolfgang Schneider auf RNZ-Nachfrage, erklärt. Schneider ist Prokurist bei der Heidelberger Firma Scholl, der der brennende Kran gehört.

Dem Unternehmen entstand durch den zerstörten Kran und die Miete eines 60-Tonners zum vorläufigen Ersatz des alten ein Schaden von rund 550.000 Euro. Die Verhandlungen mit der Versicherung würden noch laufen, so Schneider. Er betont weiter: "Das treibt die Firma Scholl nicht in den Ruin, wir sind guter Dinge." Es hätte sich so die Chance ergeben, neue Technik einzukaufen.