Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Es ist eine Konstellation, die in Meckesheim für die kommenden Jahre einiges an Spannung verspricht: Mit Maik Brandt und Hans-Jürgen Moos (SPD) sitzen künftig der amtierende Bürgermeister und sein Vorgänger zusammen an einem Ratstisch. Dieses Ergebnis hat die Gemeinderatswahl gebracht.

Über 2000 Stimmen für den Ex-Rathauschef - und damit die meisten aller Kandidaten - zeigen, dass der 47-jährige beim Volk immer noch einen großen Rückhalt genießt. Moos hatte das höchste Amt der Gemeinde bekanntlich von 2000 bis 2016 bekleidet. Allerdings ist eine Wiederkehr in den Gemeinderat nach der Abwahl als Bürgermeister eine kommunalpolitische Besonderheit, wie sie in der Region rund um Heidelberg alles andere als alltäglich ist.

Die meisten Meckesheimer dürften sich noch gut an die Bürgermeisterwahl 2016 erinnern, bei der sich Brandt und Moos ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Brandt setzte sich damals mit einer Mehrheit von 100 Stimmen durch. 1427 Stimmen (51,59 Prozent) entfielen auf den heute 48-Jährigen, während sich Moos nach 16 Jahren Amtszeit mit 1327 Stimmen (47,98 Prozent) geschlagen geben musste.

Eine Niederlage, die den Sozialdemokraten noch immer schmerzt. "Das Stimmergebnis jetzt bei der Gemeinderatswahl ist eine kleine Wiedergutmachung", betonte Moos am Dienstag auf RNZ-Nachfrage. Direkt nach Bekanntgabe des Ergebnisses habe er sich vor Gratulationen kaum retten können. Er selbst sei sich hingegen nach dem Wahlausgang von 2016 alles andere als sicher gewesen, dass es für den Einzug in den Gemeinderat reicht. "Nun werde ich auch den Fraktionsvorsitz übernehmen", kündigte der 47-Jährige an. Diesen Beschluss habe die SPD einstimmig getroffen.

Auf Konfrontationskurs mit Brandt wolle er aber nicht gehen. "Die Gemeindegeschäfte sollen weiter reibungslos und effizient laufen", so Moos. Zumindest eine kleine Kampfansage kann sich der Neu-Gemeinderat aber nicht verkneifen: "Der Bürgermeister wird sich seine Mehrheiten für Beschlüsse in Zukunft suchen müssen." Die "Kraft des Arguments" werde mehr in den Fokus rücken.

Künftig gemeinsam im Gemeinderat: Hans-Jürgen Moos (r.) und Maik Brandt. Fotos: privat/ Alex

Maik Brandt lässt sich von solchen Spitzen nicht aus der Ruhe bringen. Gegenüber der RNZ äußert er seinen Wunsch nach einer auch weiterhin guten Zusammenarbeit im Gemeinderat. Erste Gespräche mit den dann künftig vier Fraktionen seien positiv und konstruktiv verlaufen. "Ich bin zuversichtlich, dass man das auf die Reihe bekommt", meint der 48-Jährige.

Er sei davon überzeugt, dass jeder das Wohl der Gemeinde im Sinn habe. Zu einzelnen Ratsmitgliedern wolle er sich nicht äußern. Weder zu Hans-Jürgen Moos, noch zum triumphalen Einzug der neuen Liste M², die auf Anhieb vier der künftig 16 Sitze in der Meckesheimer Bürgervertretung für sich beansprucht.

"Der Gemeinderat wird generell größer", konstatiert der Bürgermeister nüchtern. Letzteres resultiert daraus, dass durch Ausgleichsmandate zwei neue Sitze hinzukommen. Bedeutet ein Plus an Fraktionen und Sitzen auch ein Mehr an Diskussionen? Für Brandt sind das "reine Mutmaßungen".