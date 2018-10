Eppelheim. (sg) Bundesweit öffnen die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinden am Tag der deutschen Einheit ihre Moscheen und Gebetszentren. Ihr Ziel ist es dabei, allen Interessierten Einblicke in ihre Friedensreligion zu geben. Auch die Eppelheimer Gemeinde machte mit. "Das hat bei uns mittlerweile Tradition", betont Intesar Ahmad. Der junge Muslim führte die Besucher durch das Gebetszentrum und die Islam-Ausstellung in der Wernher-von-Braun-Straße und beantwortete alle Fragen. Auch Präsident Shabir Ahmed begrüßte die interessierten Besucher, ebenso wie Ausstellungsorganisator Usman Ahmad und Imtiaz Ahmad, der regelmäßig die Wohltätigkeitsläufe der Ahmadiyya-Gemeinde organisiert.

Die Kinder und Jugendlichen der Muslim-Gemeinde waren sehr zuvorkommend. Jeder Gast wurde gleich am Eingang zum Gebetszentrum mit Kaffee, Tee und Gebäck willkommen geheißen. "Wir bringen schon den Kindern bei, dass man sich einbringt in die Gemeinde und die Gesellschaft und schaut, wo man etwas Gutes tun kann", erklärt Intesar Ahmad.

Bei seinen Führungen durch die Räume wurde deutlich, dass eine Gebetsstätte nicht nur ein Ort ist, an dem sich die rund 800 Muslime aus Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen und Heidelberg zum gemeinsamen Gebet versammeln. Sie ist auch eine Stätte der Begegnung, des Dialogs und der nachbarschaftlichen Zusammenkunft.

Zudem finden hier die Gemeindeversammlungen und Weiterbildungsveranstaltungen der Muslim-Gemeinde statt. Hier wird festgelegt, welche gemeinnützigen Aktionen durchgeführt werden, um der Gesellschaft zu dienen. Sie setzen sich bei ihren Treffen auch kritisch mit dem Koran auseinander und verurteilen Terror und Krieg im Namen des Islam. Beim Tag der offenen Tür konnte man viel über den Islam als Friedensreligion erfahren. "Wir legen die Religion so aus, wie sie unser Gründer Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad im Jahre 1889 etabliert hat", erklärt Intesar Ahmad.

Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde möchte die friedvollen Lehren des Islam in die Welt tragen. Sie versteht sich als Reformbewegung des Islam und ist dessen einzige Gemeinschaft, die seit mehr als 100 Jahre einen Kalifen als spirituelles Oberhaupt hat. Ihrer Religion liegt der Koran zugrunde. Schriften und Offenbarungen ihres Gründers sind ebenso wichtig wie die Botschaften ihres aktuellen Oberhaupts Mirza Masroor Ahmad.

Der fünfte Kalif ist sehr um die Förderung des Friedens und interreligiöser Harmonie bemüht. "Wir bekommen beigebracht, einen Kampf mit der Feder zu führen, ihn durch Klugheit und Weisheit zu gewinnen und nicht durch den Einsatz von Waffen", erklärt Intesar Ahmad.