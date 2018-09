Über diese Rohre wurde Abwasser aus vollen Gruben in den Kümmelbach geleitet. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Diese Nachricht dürfte im wahrsten Sinne für Aufatmen sorgen: Der Gemeinderat hat am Dienstagabend beschlossen, dass in der Kümmelbachstraße endlich ein Abwasserkanal verlegt wird. Damit sollen die Geruchsbelästigungen durch Gruben endgültig der Vergangenheit angehören und der Abwasser-Streit beendet sein.

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren geschehen, dass Gruben voll waren und über Rohre in den nahen Kümmelbach "überliefen". Dies ist schon lange nicht mehr erlaubt, wurde aber geduldet.

Damit ist nun Schluss. "Ich will dieses leidige Thema endlich loshaben", sagte Bürgermeister Frank Volk. "Es ist lange genug ignoriert worden." Seit dem Jahr 1984 bestehe Handlungsbedarf. "Und ich muss es nun ausbaden", so Volk.

Nun geht es wirklich schnell. Das zeigt sich auch daran, dass Volk im August eine Eilentscheidung zur Vergabe der Bauleistungen getroffen hat, die er nun bekanntgab und die die Räte zur Kenntnis nahmen.

Demnach sollen die Arbeiten von der Firma August Mackmull aus Elztal-Muckental zum Preis von 166.522, 95 Euro erledigt werden - etwa zehn Prozent teurer als erwartet. "Bis 150.000 Euro wäre der Hauptausschuss zuständig", erklärte Volk. Über 150.000 Euro muss der Gemeinderat entscheiden - doch der tagte nicht.

Deshalb entschied der Bürgermeister. "Eine erneute Ausschreibung hätte wohl nicht zu einem günstigeren Preis geführt", meinte Volk. Die Stadt hatte 18 Firmen angefragt, sieben Unternehmen waren interessiert. Es ging allerdings lediglich ein Angebot ein.

Geplant ist, dass das Abwasser von vier Grundstücken zwischen der Einmündung der Michael-Gerber-Straße und dem Waldrand in einem neuen Kanal zu einem zentralen Pumpwerk geleitet wird. Von dort wird das Abwasser über eine neue Druckleitung in einen vorhandenen Abwasserkanal gepumpt. Das Regenwasser jedoch wird über einen separaten Kanal in den Kümmelbach geleitet.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) wies darauf hin, dass auch die Stadtwerke in der Kümmelbachstraße die Wasserleitung erneuern möchten. "Die Arbeiten dürfen aber deshalb nicht mehr aufgeschoben werden", forderte Rehberger. So sah es auch der Bürgermeister. "Wir schauen, für welche noch nicht angeschlossenen Grundstücke wir noch einen Kanal legen können", so Volk. "Es geht einfach nicht mehr, dass es im Jahr 2018 noch Gruben für Abwasser gibt."