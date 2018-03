Lobbach-Lobenfeld. (agdo) Von außen erinnert das Gebäude ein wenig an ein Puppenhaus, dahinter verbirgt sich die Kinderbetreuungsstätte "Amselnest". Noch. Wie lange es das "Amselnest" noch gibt, hängt nämlich mit vom Gemeinderat ab. Sollte dieser nämlich beschließen, die Kindertagesstätte "Rappelkiste" in den Ort zu holen, könnte es schlecht für das "Amselnest" aussehen.

Der Beschluss und die Abstimmung stehen darüber noch aus. Sollte der Gemeinderat der "Rappelkiste" grünes Licht geben, sind die "Amselnest"-Tage nach Auffassung von Leiterin Anita Hoffmann gezählt. Die staatlich geprüfte und anerkannte Kinderpflegerin mit der Berechtigung zur Gruppenleitung führt die seit acht Jahren existierende Einrichtung. Eine Chance zum Überleben sieht die Kinderpflegerin dann nicht: "Zwei Einrichtungen halten sich nicht im kleinen Ort."

Signalisiert habe ihr Bürgermeister Heiner Rutsch zwar schon, dass er Interesse habe, mit ihr weiterhin zusammenzuarbeiten, räumte die Kinderpflegerin ein, aber innerhalb einer Zusammenarbeit mit der anderen Einrichtung. Die staatlich geprüfte Kinderpflegerin hatte sich daraufhin das Konzept der "Rappelkiste" angeschaut und sei zum Entschluss gekommen, "dass da pädagogische Welten aufeinanderprallen".

Bereit ist sie nicht, diesen Schritt zu gehen, eher werde sie das "Amselnest" schließen. Ihren Lebenstraum sieht Anita Hoffmann damit sterben. "Die Einrichtung ist mein Leben", so die Kinderpflegerin. Vier Kinder innerhalb von sechs Stunden werden derzeit in zwei Räumen von der Tagesmutter betreut, maximal fünf Kinder nimmt die Kinderpflegerin auf.

Eine Ganztageskinderbetreuung hat sie bisher aus pädagogischen Gründen abgelehnt. Überfordert mit den ganzen Eindrücken der frühkindlichen Förderung wie spielen, basteln oder reden seien die Kleinen schon innerhalb der Betreuungszeit von sechs Stunden.

Im Zuge des neuen Kinderförderungsgesetzes ab August ist sie bereit, das "Amselnest" auch für eine Ganztagsbetreuung zu öffnen. Eine neue Stelle müsse dafür geschaffen werden. Anita Hoffmann zufolge ist eine Mutter im Ort bereit, sich als Kinderpflegerin schulen zu lassen. Mit einer Mitarbeiterin an Bord könnte die Einrichtung dann bis zu zehn Kinder betreuen. Wege scheint es somit zu geben, das Problem auch innerorts zu lösen. Auch bei den Müttern regt sich Widerstand gegen die mögliche Einführung der "Rappelkiste". Ihr sei es wichtig, dass ihr Kind individuell betreut werde, sagte Ivona Marevic. Deswegen habe sie ihr Kind in die Obhut des "Amselnest" gegeben. Das Angebot der "Rappelkiste" kenne sie, sagte die aus Meckesheim stammende Mutter; die Kindertagesstätte gibt es auch dort. Unbefriedigend sei für sie das pädagogische Konzept, deshalb fahre sie ihr Kind jeden Tag nach Lobenfeld. Sollte die "Rappelkiste" in Lobbach grünes Licht bekommen, werde sie das Angebot definitiv nicht in Anspruch nehmen.