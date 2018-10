Von Doris Weber

Dossenheim. "Ich geh' da nie im Leben rein!", sagte eine Testerin. Die Ansage ist deutlich: In diesen Tagen haben Bürger die Möglichkeit, am Bahnhofsplatz ein Fahrradabstellsystem zu prüfen. Am südlichen Ende des Platzes ist schließlich ein Fahrradparkhaus geplant. Derzeit markieren Pfähle die bislang im Gemeinderat öffentlich diskutierten Varianten (vgl. Artikel oben rechts). Innerhalb dieses "Modells" ist das Doppelparksystem für Fahrräder installiert. Wer will, kann die Doppelparker ausprobieren.

Das Angebot wird rege genutzt. Es wird viel diskutiert. "Ich finde das richtig prima, dass man das ausprobieren kann", meinte eine Passantin. Allerdings gilt von offizieller Seite noch nichts als entschieden, weder das Format des diskutierten Radparkhauses, noch dessen äußere Gestaltung. Offen ist auch, wie viele und von welcher Art die zu installierenden Fahrradständer sein werden.

Im Test befindet sich ein vom "Allgemeinen Fahrradclub" zertifiziertes Doppelstockparksystem, das "optimale Funktion, Bedienkomfort und Produktsicherheit" verspricht. Die Nutzerfreundlichkeit bestätigt sich in einem ersten Test dennoch nur bedingt.

Die Testbedingungen: Die Reihe der Abstellmöglichkeiten war kaum belegt. Ein ungehindertes Zutreten somit möglich. Um das Fahrrad in zweiter Höhe abstellen zu können, ist eine Schiene in Fahrradlänge herauszuziehen und dann nach unten zu drücken. Man hebt das Vorderrad an und stellt es in die Führung. Dann schiebt man das Rad nach oben. Die Schiene wird wieder hochgeklappt und zurückgeschoben. Eigentlich klingt das ganz einfach.

Im Praxistest ist es dann aber doch nicht so leicht. Für das Herausziehen der Schiene muss man erst ein Gefühl entwickeln. Trotz Gasdruckfeder braucht man etwas Kraft, um sie nach unten zu drücken. Auch das Anheben des Vorderrads ist trotz geringer Höhe je nach Gewicht nicht so einfach.

Beim Hochschieben ist darauf zu achten, dass man in der Spur bleibt. Sicherlich lässt sich durch wiederholtes Anwenden eine Art Fingerfertigkeit erwerben. Da man für die Bedienung der oberen Fahrradständer auch etwas Kraft braucht, sind diese sicherlich nicht für jeden geeignet. Müssen sie ja eigentlich auch nicht. Dennoch gibt es Gründe, die die Akzeptanz zumindest an diesem Ort, den viele Schüler nutzen, einschränken könnten. Eine gewisse Körperlänge ist von Vorteil, um die Fahrradständer "entspannt" bedienen zu können. Und man braucht mehr Zeit. Dafür aber stehen die Räder optisch wohlgeordnet.