Von Manfred Bechtel

Spechbach. "Das ist eine tolle Sache, was ihr da macht", hört Bürgermeister Guntram Zimmermann häufig, wenn er auf das jüngste Projekt seiner Gemeinde angesprochen wird: das Energiedorf. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres ging es ihm darum, "die Bürger ein wenig mit diesem Wort vertraut zu machen". Im Augenblick befinde man sich noch ganz am Anfang. Man sorge derzeit für Daten und Untersuchungen, damit "der Bürger sich einbringen und beteiligen" könne. Eine Bürgerversammlung sei für das Frühjahr 2012 vorgesehen.

Einstweilen hat Spechbach beantragt, eine der fünf baden-württembergischen Pilotgemeinden zu werden, die bei einem Förderprojekt des Bundes "das Thema Energiedorf behandeln wollen." Ob ein Biomasse-Kraftwerk auf der Gemarkung allerdings rentabel zu betreiben wäre, dazu laufen derzeit umfangreiche Untersuchungen.

Bürgermeister Zimmermann erinnerte daran, dass die Gemeinde keine Erdgasversorgung habe und mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch keine bekommen werde. Die Versorgung einer entsprechenden Fläche mit Nahwärme aus regenerativer Energie könnte - in Hinblick auf die Preiskurve beim Heizöl - "mehr als interessant" werden. Ein solches Vorhaben "muss ein Investor in die Hand nehmen, anders funktioniert das nicht!"

Windkraft war ein weiteres Thema, der Bürgermeister ging auf ein TÜV-Gutachten ein, das am Standort Dreimärker ausreichend Wind bescheinigt. "Das heißt noch lange nicht, dass da was hinkommt", sagte Zimmermann, das Gutachten werde derzeit von Fachleuten des Windparks Steinbacher Höhe (bei Buchen) geprüft. Eine Anlage wäre bis zur Nabe des Propellers 146 Meter hoch. "Das muss man sich gut überlegen!" Nach dieser Grundlagenermittlung und nach Bürgerbeteiligung werde entschieden, "ob man einen Haken dran machen kann."

Was hat die Untersuchung zur Breitbandversorgung mit dem Thema "Energiedorf" zu tun? "Synergieeffekte" klärte Markus Zappe vom Bauamt auf. Wenn die Straßen für die Nahwärmeversorgung aufgerissen werden, können in einem Zug auch die Kabel für einen schnellen Internetzugang verlegt werden. Die Breitbandversorgung sei "ein Standortvorteil, wenn Leute hierherziehen", argumentierte der Bürgermeister. Heimarbeitsplätze seien in aller Munde, die Menschen könnten dann von zu Hause aus mit dem Notebook arbeiten.

Eine "enorme Menge von Kohlendioxid" und außerdem 1200 Euro will die Gemeinde einsparen: Probeweise und um zu sehen, "wie die Bürger darauf reagieren", wird die Straßenbeleuchtung reduziert, zum einen durch die Verlängerung der sogenannten Halbnachtschaltung - bei der ein Großteil der Leuchten abgeschaltet wird - auf die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr; zum anderen ist eine Reduzierung der Lichtstärke in den beiden Straßen Hasenstube und Froschau vorgesehen.