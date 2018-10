Von Christoph Moll

Neckargemünd. Horst Althoff hatte es kommen sehen: "Das geht heute bis Mitternacht", ahnte der Bürgermeister schon zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Das war gegen 19 Uhr. Fast fünf Stunden später, um zehn vor zwölf, brannte das Licht im großen Sitzungssaal des Rathauses immer noch - und die Nerven lagen kurzzeitig blank. Wie aus dem Nichts entbrannte ein kurzer, aber heftiger Streit über die Zukunft der "Griechischen Weinstube" im Herzen der Altstadt. Und dabei ging es um die Frage: Sollte eine gastronomische Nutzung weiter möglich sein oder nicht?

Doch der Reihe nach: Claus-Heinrich Mohr und Peter Schindler vom Bauprojektentwickler "Dombrowski" mussten fast bis 23.30 Uhr warten, bis sich der Gemeinderat abermals mit der Zukunft des historischen Gebäudeensembles "Griechische Weinstube/Goldenes Lamm" in der Neckarstraße befasste. Zur Erinnerung: Der Eigentümer Norbert Girnth hatte Anfang des Jahres die "Weinstube" geschlossen, einen Nachfolger fand er nicht. Nun will er das Ensemble an den Bauträger verkaufen. Und dieser will keinen Wein mehr ausschenken, sondern plant 14 Wohnungen mit je zwei bis vier Zimmern. Die erste Bauvoranfrage hatte der Gemeinderat Mitte März abgelehnt, weil die geplante Bebauung an der stadtbildprägenden Stelle zu massiv war.

Mohr und Schindler stellten nun eine überarbeitete Planung vor (siehe Kasten rechts), die laut Bürgermeister Althoff bei einer Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld der Sitzung "auf grundsätzliches Wohlwollen" gestoßen sei. Jürgen Rehberger (Freie Wähler) gefiel, dass die Gebäudemasse des "Quartier Ritter" nicht einfach fortgesetzt werde, sondern es eine Gliederung und Auflockerung gebe. "Das passt sich in die Altstadt ein." Rehberger meinte, dass man sich von einer gastronomischen Nutzung verabschieden müsse.

Christian Rupp (CDU) zeigte sich froh, dass in der "Weinstube" keine Gastronomie mehr geplant ist. "Denn die Stadt muss den Knappenkeller nebenan noch an den Mann bringen." Rupp befürchtete jedoch, dass sich die neuen Bewohner durch den Betrieb des Knappenkellers gestört fühlen könnten. Rathauschef Althoff sah ebenfalls "Konfliktpotenzial". Man müsse die neuen Bewohner eben darauf hinweisen. "Es wird aber keine drei Monate dauern, bis sich einer beschwert."

Thomas Schmitz-Günther (Grüne) konnte sich nur schwer vorstellen, dass jemand die geplante Gewerbeeinheit mit Galerie in der "Weinstube" nutzen wird. "Das müsste schon eine sehr spezielle Nutzung sein", meinte er. "Ich trauere der Gastronomie nach und finde das ausgesprochen schade." Mit der aktuellen Planung verbaue man sich alle Möglichkeiten in diese Richtung. Der Grüne meinte, dass eine "Weinstube" in kleinerer Form weiter möglich sei. Für einen Außenbereich mit weniger Plätzen sei es einfacher, einen Pächter zu finden. "Das sollte man noch einmal überdenken." Denn ein Antiquitätenhändler sei niemand, der Frequenz in die Altstadt bringe. "Das hätte dann eher musealen Charakter."

Die Gewerbelösung sei weder Fisch noch Fleisch, meinte Jens Hertel (SPD). Ihm gefiel nicht, dass eine gastronomische Nutzung ausgeschlossen sei. Hertels Fraktionskollege Walter Berroth konnte den "Abgesang auf die Gastronomie" nicht verstehen. Viele Heidelberger würden Neckargemünd mit der "Weinstube" in Verbindung bringen. "Nur weil der Besitzer keinen Nachfolger gefunden hat, bedeutet das noch nicht das Ende."

Und dann ging es hoch her: Karl-Albert Schubert (SPD) forderte, dass der gastronomische Betrieb unbedingt erhalten bleibt und redete sich in Rage: "Was sind das denn für Experten, die sagen, dass das nicht geht?" Die Weinstube dürfe auf keinen Fall einen "musealen Charakter" annehmen. "Da sind doch viele Möglichkeiten." Man brauche keine Dönerbude, es gebe auch andere Lokale.

Als Anne von Reumont (CDU) dann daran erinnerte, dass in der Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden schon ein Konsens erzielt worden sei, sprach Schubert von einem "Küchenkabinett". "Wir müssen doch die Leute mitnehmen und bekommen Prügel, wenn wir die Planung einfach so durchsetzen." Diese sei in seinen Augen nur eine 08/15-Lösung.

Als dann Jürgen Rehberger ebenfalls auf die Runde der Fraktionsvorsitzenden einging, drohte der Streit vollends zu eskalieren. Schließlich griff Bürgermeister Althoff ein und ließ abstimmen. Mit elf zu acht Stimmen gab der Gemeinderat grünes Licht für die Bauvoranfrage. Damit ist das Ende der "Weinstube" als Gaststätte aber noch nicht endgültig besiegelt. Der Bauantrag folgt noch. Und mit diesem womöglich der nächste Streit.