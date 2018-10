Sandhausen. (heb) Die Straße ist stellenweise sehr eng, das Verkehrsaufkommen hoch. Doch für das Nadelöhr Hauptstraße in Sandhausen ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht. Gerade wird die Straße von Süden her etappenweise saniert. Bürgermeister Georg Kletti skizzierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den geplanten zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten.

Der Abschnitt vom neuen Kreisverkehr am Stadion zur Hardtstraße ist in Arbeit, der bis zur Großen Lachstraße soll nächstes Jahr angegangen werden. 2015 folgt der Abschnitt bis zur Leopold- straße und 2016, so Kletti wörtlich, "geht es ans Eingemachte". Gemeint ist der besonders enge zentrale Abschnitt der Hauptstraße, der nicht nur dringend sanierungsbedürftig ist, sondern auch vom Verkehr entlastet werden soll. Nur wie das geschehen soll, das ist noch nicht so richtig klar. Zumal auch die Frage nach einem Rückbau der L 600 weiterhin offen zu sein scheint.

Von einer "spannenden und schwierigen Aufgabe", sprach Kletti. "Shared Space", also der von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam und gleichberechtigt genutzte Straßenraum, sei rechtlich noch nicht möglich. "Das kriegen wir vielleicht als Pilotprojekt", fügte der Rathauschef hinzu.

Um die Hauptstraße aufzuweiten, nutzt die Gemeinde das Baurecht. Gerade hat sie im Bebauungsplanentwurf "Hauptstraße/Langgasse" auf einem Teilstück zwischen Herchheimer Straße und Optik Schubert einseitig eine Baugrenze mit einem Abstand von drei Metern zur Grundstücksgrenze festgelegt. Damit dürfen in diesem Abschnitt Häuser künftig nicht mehr so nah an die Straße gebaut werden.

Der Gemeinderat verlängerte jetzt die Veränderungssperre um ein weiteres Jahr und stimmte dem Bebauungsplanentwurf zu. Werner Berger (SPD) wollte wissen, ob auch an die gegenüberliegende Seite gedacht werde. Hierzu verwies Ortsbaumeister Michael Schirok auf die kommende Ortskernsanierung IV und meinte, das ließe sich diskutieren.

Das Instrument wirke mittel- bis langfristig, gab Georg Diem (FDP) zu bedenken und gab als ungefähren Richtwert 30 Jahre an. Mit der Sanierung der Hauptstraße sei man aber 2016 genau an der fraglichen Stelle. "Wir müssen eine Lösung finden", stellte er fest. Zum ÖPNV, der 2015 neu vergeben wird, fragte er: "Kommen da mehr oder weniger Busse?" Auch wollte er wissen, wie der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt werden soll. "Wie man gerade beim SV Stadion sieht, dauert so eine Baumaßnahme lange."