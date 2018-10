Von Beate Oemler

Neckarsteinach/Neckargemünd. Um die Etappen des Neckarsteigs zwischen Eberbach und Neckargemünd kennenzulernen, luden "Die Romantischen Vier" und der Geonaturpark Bergstraße-Odenwald zu geführten Wanderungen ein. Wanderer aus der Region trafen sich am S-Bahnhof in Neckarsteinach, um mit Benedikt Kerle, Geoparkranger und Biologe, die neun Kilometer lange Teilstrecke nach Neckargemünd zu absolvieren. Eine Tour mit sportlichen Aspekten, die gutes Schuhwerk erforderte, sich jedoch gut bewältigen ließ und mit reizvollen Wegen sowie tollen Aussichten belohnte.

Mit vielseitigen Informationen über die Neckarlandschaft und die Pflanzenwelt öffnete der Geoparkranger die Augen für die Schönheit der Natur auf dem Weg über die Schleuse hinauf zur Bergfeste Dilsberg. Typisch zeigen sich die unterschiedlichen Uferseiten, auf der einen Seite Wald und steile Hänge, der sogenannte Prallhang, und auf der gegenüberliegenden Seite der Gleithang mit Siedlungen, gutem Boden mit Auenlehm sowie flache Gleitufer. Der Flussname stammt aus dem Keltischen und bedeutet Wilder Fluss, jedoch ging dieser ursprüngliche Charakter durch die Kanalisation verloren.

Vor den Wanderern liegt der Höllenberg mit einem steilen Aufstieg, an dem der mehrschichtige Buntsandstein zu sehen ist, der den Hinteren östlichen Odenwald prägt. Auf dem Hugenotten- und Waldenserpfad besticht die Ursprünglichkeit des Waldes. Mystische Gebilde von Baumwurzeln, Vogelgezwitscher und das Rauschen des Wassers an der Neckarschleuse lassen den Alltag vergessen. Ringsherum gibt es viel zu entdecken: bemooste Felsen, Farn, ein Spechtbaum mit unzähligen Löchern, schöne Baumpilze oder Waldziest. Die Vegetation besteht aus Rotbuche und Eiche mit einem hohen Anteil an Altholz. Der Wald hat in diesem Steilhangbereich eine enorme Bedeutung für den Bodenschutz.

Der Anstieg zur Friedenslinde auf dem Dilsberg belohnt mit einer tollen Aussicht auf eine typische Neckarschleife und die Vierburgenstadt. Die Geschichte des Dilsbergs lädt zu einem Abstecher durch die historische Bergfeste mit Burgruine und Kommandantenhaus ein. Durch den Ort geht es zum gegenüberliegenden Waldhang am Blumenstrich und weiter zum idyllischen Herrbach. Die naturbelassene Strecke bezaubert mit ihrer Schönheit. An der Buchwaldquelle, die der Dilsberger Obst- und Gartenbauverein im Jahr 2004 sanierte, bietet sich Platz für eine erholsame Mittagsrast mit toller Aussicht auf den Ort. Der Neckarsteig zieht viele Wanderer an, auch eine fröhliche Wandergruppe aus dem Schwarzwald. Durch die gute Streckenmarkierung und die Wanderkarte, die kostenlos bei den Touristinformationen erhältlich ist, gibt es keine Orientierungsprobleme.

Von der Bockfelsenhütte genießen die Wanderer eine phänomenale Sicht auf Neckargemünd, bevor die Gruppe voll faszinierender Eindrücke kurze Zeit später am S-Bahnhof Neckargemünd-Altstadt eintrifft. Durch die gute ÖPNV-Anbindung lässt sich der Neckarsteig auch in Etappen genießen. Die Teilnehmer waren sich einig: Die kurze, knackige Tour war ein lohnenswertes Wandererlebnis.