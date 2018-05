Meckesheim. (fi) Das Energiebündel hatte sich rote Hörner aufgesetzt. Renée Walker, die Song- und Rockröhre der Region, hatte wieder die Auwiesenhalle im Griff. Es war Halloweenparty und somit herrschte am 31. Oktober so eine Art Vor-Faschings-Vampirstimmung. Es floss Blut - künstliches - und Vampire mit langen Zähnen hatten an diesem Tag Hochkonjunktur. Der Handball Förderverein richtete das Rockspektakel zum sechsten Mal in der Halle aus.

Zunächst hatte man in der Kleintierzüchterhalle gefeiert, doch nachdem dieser amerikanische Brauch auch hierzulande immer stärker aufgegriffen wurde, wurde in die Auwiesenhalle umgezogen. Sehr zur Freude der Besucher, die in Räuberzivil, als Geist oder verwunschene Hexen auftraten.

Das "R.A.W. Duo" - alias Renée Walker und Ashley Whited - brauchte nicht viel, um die "Unruhenacht" noch zu verstärken. Das eingespielte Team rockte einen Welthit nach dem anderen, nach Mitternacht durfte Geburtstagskind Toni auf die Bühne. Seit mehr als 20 Jahren ist Renée eine feste Größe im Rockgeschäft; Pop, Rock, Indie, Latin, Folk oder Emo-Wave, alle Repertoires beherrscht die Sängerin. Und mit einem Organisten wie Ashley im Hintergrund besteht keine Gefahr, mit ihrem Engagement etwas falsch zu machen.

Dass da noch mehr kommen wird in dieser Nacht, versprach der Laserbanner an der Wand. Mit der Band "Rockabout Aces" war harter, griffiger Rock angesagt. Classic-Rock-Covers der Extraklasse mit der vierköpfigen Formation aus Meckesheim. Giuseppe mit Gesang und Gitarre, David, der auch schon mal zur Mandoline greift, Thomas am Bass und Sascha an der Percussionsmaschine hatten eine fünf Seiten lange Songlist vor sich: Von AC/DC über Guns N'Roses und Led Zeppelin bis ZZ Top boten die Jungs alles, was das Rockerherz höher schlagen lässt. Die Band ließ mit ihren Stücken alle mitrocken, die sich bisher mehr ruhig in der Halle aufgehalten hatten.

Der Erlös der Party, die der Handball-Förderverein auf die Beine gestellt hatte, kommt natürlich wieder den Handballern zu Gute. Zwei Erwachsenenmannschaften und fünf Jugendmannschaften werden finanziell und mit Sachmitteln unterstützt. "Das reicht von Tankgutscheinen für die Jugendtrainer bis zu Bällen und Trikots", erzählt Vorstand Olaf Kirsch vom Meckesheimer Handball-Förderverein. Die Damen stehen derzeit im Endspiel auf Kreispokalebene. Eine Dame spielte ebenfalls in der Halle und hatte den Erfolg schon in der Tasche: Renée Walker, die zur Halloweenparty wieder die Vampire tanzen ließ.