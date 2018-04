Von Doris Weber

Dossenheim. "Auf jeden Fall wird die neue Brücke fertig sein, bevor wir die alte abreißen", sagte Ingenieur Torsten Sandtel. Die Teilnehmer der Informationsveranstaltung "Schleusenausbau Schwabenheim" im Gasthaus "Zum Anker" lachten. So gut war die Stimmung unter den Besuchern keineswegs den gesamten Abend über. Klaus Michels, Leiter des Amts für Neckarausbau, und sein Mitarbeiter waren auf Einladung des Ortsteilvereins Schwabenheim gekommen. Inhaltlich ging es um den geplanten Ausbau der Neckarschleusen von Mannheim bis Heilbronn, wovon auch die Schleuse in Schwabenheim betroffen ist.

Die Gäste im Publikum, die mehrheitlich im Windhof, Lochgewann und im Weiler Schwabenheimer Hof wohnen, hatten zahlreiche Fragen. Dabei wurde klar, dass sie etwas vom Thema verstehen und vor allem "ihre" Schleuse bestens kennen. Claus Clausen, Vorsitzender des Ortsteilvereins, musste die Gäste wiederholt ermahnen, sich nicht in Diskussionen zu verlieren.

135-Meter-Schiffe sollen künftig durchgängig auf dem Neckar fahren können. Für die gesamte Strecke bis Stuttgart reiche derzeit das Geld nicht. Vor rund sieben Jahren war für die Planung und Durchführung des Ausbaus das genannte Amt als Dienststelle der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Heidelberg gegründet worden.

In den nächsten Jahren erwartet man, dass die Gütermenge, die auf dem Neckar transportiert wird, weiter zunimmt. Die Wasserstraßen böten einen Vorteil gegenüber Straße und Schiene: Das Volumen pro Transport kann noch ausgebaut werden. Der Warentransport zu Wasser sei unter den Alternativen außerdem am umweltverträglichsten. Amtsleiter Michels hatte anhand von Zahlen argumentiert, die überzeugend wirkten. Die Investition lohnt doppelt, da die Neckarschleusen allesamt ein Alter erreicht haben, die eine Grundsanierung notwendig machen.

Dem ist auch in Schwabenheim so. Dort ist nach 60 Jahren, so das Alter der rechten Kammer, und insbesondere nach 90 Jahren, so das Alter der linken Kammer, eine Generalüberholung dringend erforderlich. Dort sind - wie am gesamten Lauf - die Tore auszutauschen und zu vereinheitlichen.

Dann stellte Sandtel als Projektleiter die Maßnahme im Detail vor. Nur eine der beiden Kammern, nämlich die in Fließrichtung linke, ältere Kammer soll ausgebaut werden. Das heißt, die bestehende Schleuse wird in "Richtung Unterwasser", wie der Fachmann sagt, verlängert. Die rechte Kammer, die bereits in den 80er-Jahren wegen einer chemischen Reaktion hatte erneuert werden müssen, ist zu überholen. Das bedeutet: Die Fräse wird angesetzt.

Die Böschung im "Unterhafen" wird mit einer Spundwand gesichert. Ein neues Technikgebäude ist zu bauen. Das Mittelhaus soll wie die alte Brücke abgerissen werden. Frühestens in vier Jahren soll mit den Arbeiten an der rechten Kammer begonnen werden. Damit will man nach allerspätestens zwei Jahren fertig sein. Nach einem Testlauf soll mit dem Ausbau der linken Kammer begonnen werden. Bleibt alles im Plan, könnte der Ausbau 2020 beendet sein.

"Was ist wirklich innovativ?" Mit dieser Frage bezweifelte mancher in den Zuhörerreihen den Sinn des Projekts. Und mit welchen Unannehmlichkeiten muss man während der Bauzeit rechnen? Ganz wichtig war die Regelung der Zufahrt zur Baustelle. Und wie kann der durch das Fräsen aufkommende Staub und Lärm vermindert werden? Und natürlich wollten die Bewohner des Windhofs sicher sein, an jedem Tag ihre heimische Bettstatt erreichen zu können.