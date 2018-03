Von Karin Katzenberger-Ruf

Mauer. Vier bewegliche Finger und ein Daumen, der sich elektronisch positionieren lässt: Das macht die Prothesenhand "I-Limb Ultra Revolution", die das Unternehmen Touch Bionics mit Niederlassung in Walldorf entwickelt hat, zur Weltneuheit. Vorgestellt wurde sie kürzlich bei der Firma Frühauf-Armprothetik in Mauer, dazu reisten Patienten aus ganz Deutschland an.

Drei Testpersonen hatten Gelegenheit, die neue Handprothese auszuprobieren. So wie Christopher Thiel aus Mainz, dem die linke Hand schon kurz nach der Geburt amputiert werden musste, weil sie durch die Nabelschnur quasi stranguliert worden war. Über ein halbes Jahrhundert konnte Christopher nicht wirklich klatschen, wenn er etwa für etwas Applaus spenden wollte. Mit der neuen Kunsthand fühlte - und hörte - sich das seiner Schilderung nach nun erstmals anders an.

Andreas Küppers und Silke Brenner aus Frankfurt haben ein ähnliches Schicksal: Auch ihnen fehlt die linke Hand. Dass sie auf der neuen Prothese nun sogar eine Kaffeetasse samt Unterteller balancieren, eine Flasche halten und sogar ein Stück Fleisch schneiden können, finden sie prima. Ebenso, dass für die Prothese via App mit dem Smartphone 24 Griffmuster und Gesten abrufbar sind.

Armamputierte lernen normalerweise, künstliche Hände durch Nervenimpulse der Armstümpfe zu steuern. Das kann auf Dauer durchaus anstrengend sein. Mehr als Greifen und Halten war mit den bisherigen Prothesen allerdings nicht möglich. Diese gelten als Hilfsmittel und werden normalerweise von den Krankenkassen bezahlt. Mit Kosten von rund 50 000 Euro ist die künstliche Hand mit den beweglichen Fingern etwa zweieinhalb Mal so teuer wie die Vorgängermodelle. Dazu gibt es einen Handschuh in Hautfarbe, hier stehen 18 Farbnuancen zur Auswahl.

Bei dem vor einigen Jahren von Joachim Frühauf gegründeten Familienunternehmen - er arbeitete zuvor jahrelang in der Werkstatt der Orthopädischen Klinik in Heidelberg - werden jährlich etwa 50 individuelle Arm- und Handprothesen angefertigt, zudem fallen zwischen 350 bis 400 Reparaturen an. In Deutschland sind im Schnitt um die 20 000 Menschen auf solche Prothesen angewiesen. Sei es, dass sie ohne entsprechende Gliedmaßen geboren wurden oder diese durch Krankheit oder Unfall verloren haben.

Die technischen Details der Neuentwicklung erläuterte vor Ort der Betriebsleiter von Touch Bionics aus Walldorf, Matthew Parkinson. Weil er als Demonstrationsobjekt eine elektronische Hand brauchte, bat er die Probandin Silke, diese doch mal abzuschrauben. "Das mache ich ungern", verriet sie und war froh, das Teil später nochmals anlegen zu können, um dem Publikum zu zeigen, wie eine künstliche Hand mit beweglichen Fingern den Umgang mit Messer und Gabel erleichtert.