Neckargemünd. (cm) Die letzte Sitzung des Gemeinderates war keine Stunde alt, da wurde es schon laut im Sitzungssaal des Rathauses. Der Anlass: Heizungspumpen. Die Grünen hatten beantragt, den Austausch von ineffektiven Pumpen in städtischen Gebäuden im Haushalt vorzusehen (siehe weitere Artikel).

Die Modernisierung von Heizungspumpen sei ein Punkt aus dem Klimaschutzgutachten, meinte Hermino Katzenstein (Grüne). Neuere hocheffiziente "Heizungsumwälzungspumpen" könnten 60 bis 80 Prozent Strom sparen. Das Gutachten empfehle zudem, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht. Bei einem Einfamilienhaus koste der Austausch etwa 320 Euro, bei größeren Gebäuden 400 Euro. Bei 20 städtischen Liegenschaften rechne man mit etwa 7500 Euro. "Die Investition rechnet sich durch die Stromersparnis in wenigen Jahren", so Katzenstein. Diesen "bescheidenen Betrag" könne man investieren.

"Das ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung", sagte Bürgermeister Horst Althoff. Der Gemeinderat sei nicht zuständig, der Antrag somit unzulässig. "Das sollte eine Aufgabe des neuen Klimaschutzbeirats sein", fand auch Winfried Schimpf (SPD). Petra Groesser (Grüne) erwiderte, dass es nicht um einen Austausch gehe, wenn eine Pumpe mal kaputt sei. Das mache die Verwaltung. "Es geht aber um Prinzipielles, um eine generelle Vorgehensweise."

Dann ging es rund im Ratssaal. "Was soll das Geschwätz?", entfuhr es Giuseppe Fritsch (Freie Wähler). Die Pumpenhersteller müssten ohnehin auf Energiesparsamkeit achten. "Der Antrag koterkariert den Umweltbeirat", sagte Bürgermeister Althoff. "Dieser soll sich erst mal Gedanken machen." Als dann Hermino Katzenstein nachlegte und meinte, es wäre "ein wichtiges Zeichen, um mit gutem Beispiel voranzugehen", meinte Althoff: "Ich tausche Pumpen nur aus, wenn sie defekt sind." Daraufhin betonte Thomas Schmitz-Günther (Grüne) noch einmal, dass es nicht um einen Austausch gehe bei einem Defekt.

"Ich wechsle keine Pumpe aus, die nur fünf Jahre drin ist", sagte Rathauschef Althoff abermals. Außerdem wehre er sich gegen Vorwürfe der Grünen, dass die Stadt beim Klimaschutz hintendran sei. "Im Gegenteil: Wir sind ganz vorne dabei." Man sei eine der ersten Gemeinden, die ein Klimaschutzgutachten habe, die einen Klimaschutzmanager einstelle und die einen Umweltbeirat habe. "Das ist der Verdienst aller Fraktionen und nicht nur einer." Man achte schon seit Jahren auf das Thema, was man an den Passivhäusern sehe. Man müsse auch in Wahlkampfzeiten fair und ehrlich sein.

Und zu den Pumpen: "Inhaltlich sind wir ja einer Meinung, aber es ist eine Sache der laufenden Verwaltung, der Antrag ist unzulässig", sagte Althoff. Und die Diskussion war beendet.