Bammental. (nah) In Sachen Poetry Slam macht ihm keiner was vor, gehörte Timo Brunke doch 1999 zu den Begründern des Stuttgarter Poetry Slams, des im Rahmen eines Dichterwettstreits vorgetragenen literarischen Vortragswettbewerbs mit selbst geschriebenen Texten. Im Gymnasium ist er kein Unbekannter und hat sich mit seinem vorjährigen Gastspiel schon eine Fangemeinde erarbeitet. Begeistert kamen die Schüler damals nach Hause, berichtete Deutschlehrerin Dorothé Becker, und erzählten ihren Eltern von Meister Timo Brunke und seinem "Strudelgegurgel". Für den Förderverein war dies Grund genug, den Bühnenpoet wiederum für ein Gastspiel vor den neunten Klassen einzuladen.

Timo Brunke kam nicht allein, sondern hatte gleich eine ganze Dichtermannschaft mitgebracht, die er der Einfachheit halber gleich selbst verkörperte. "Strudelgegurgel" ruft Friedrich Schillers Ballade "Der Taucher" über die Hybris des Menschen in Erinnerung und dient dem Slam-Poeten als Vorlage für die unterschiedlichsten Versionen. Als Herbergsvater der Dichterpension moderiert er das Bühnengeschehen und gibt am Ende dem gespannt lauschenden Schülerpublikum noch Tipps zur Beifallsbekundung: Beim Schwaben Dr. Seidelbast reichte ein herzliches "Scho recht gewä". Für die gerne erotisierende Lautlyrikerin Mariella Sünderode-Schlüpf durfte es schon eine Stadionwelle sein, der dem Hiphop verpflichtete Bruder G. stand eher auf ein "Was geht", für Bibellyrikerin Martha Schlesinger reichte ein goldiges "Winke, winke" und Bruder Grimm gab sich mit einem ergriffenem Schweigen zufrieden.

Timo Brunkes 50-Minuten-Programm verging wie im Flug, auch wenn es sich immer um dasselbe Thema, allerdings aus verschiedensten Blickwinkeln handelte. "Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp / Zu tauchen in diesen Schlund? / Einen goldnen Becher werf ich hinab / Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund." Soweit der Anfang von Schillers Originalvorlage. Ganz anders reimte Bruder Grimm in seiner Version rund um Herrchen, Stöckchen und Terrier. Und ein überraschendes Happyend präsentierte die Hiphopversion: "Prinzessin Lachma und Space-diver Cschun/ Lassen ihre Blicke ineinander ruhn / sie lieben sich, sind schön wie die Galaxis/ ihre Augen sind die Sterne, gegen die das All ein Klacks is." Egal in welcher Fassung Schillers "Taucher" daherkam, das Spiel mit der Sprache kam an und machte obendrein richtig Spaß. Das ist der beste Weg für einen Zugang zu Literatur und Dichtkunst, die Timo Brunke erfrischend entstaubt. Als Zugabe folgte ein Geschichten-Erfinden aus dem "Stehgreif". Dazu lieferte Timo Brunke die Vorlage und die Schüler die Story.