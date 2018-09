Von Elisabeth Hinz

Manscher hält uf jeden Fall

E paar Hinkel in soim Stall.

Erschdens schu mol dendewege,

Weil die Veggel Eier lege.

So beginnt der "Streisch Nummero Ääns" von "Max und Moritz" - auf Kurpfälzisch. Und der, der die sieben Streiche dieser "bösen Buben" in diese regionale Mundart übersetzt hat, ist Dr. Walter Sauer, ein echter "Mannemer Bub", dem dieser Dialekt in die Wiege gelegt wurde.

Sauer, früher Anglist an der Heidelberger Universität, führt zusammen mit seiner Frau Nadine seit 20 Jahren in Neckarsteinach-Darsberg den Tintenfass-Verlag und sammelt Kinderbücher. Neben einer umfangreichen Struwwelpeter-Edition hat er inzwischen auch 22 Max-und-Moritz-Bücher herausgegeben, sowohl in verschiedenen Sprachen als auch in unterschiedlichen deutschen Dialekten. Die Übertragung ins Kurpfälzische und ins Hessische hat er selbst übernommen, für die fremdsprachigen Ausgaben konnte er verschiedene Übersetzer gewinnen, so zum Beispiel einen seiner früheren Studenten für die chinesische Auflage. Zur Zeit sind noch eine hohenlohische und aus Anlass des 150. Jubiläums von "Max und Moritz" eine deutsche, sich streng an der Originalausgabe orientierende Neuauflage kurz vor der Fertigstellung. Nachdem 1958 die Rechte an Wilhelm Buschs Werken ausgelaufen waren, haben auch andere Verlage diese weltbekannte Kindergeschichte in verschiedenen Versionen herausgebracht.

"De Pälzer Max un Moritz" hat Sauer schon 1994, noch vor der Gründung seines Verlages "aus reinem Spaß an der Freud" geschrieben und es nicht nur den Liebhabern von Max und Moritz, sondern auch den Freunden des Pfälzer Dialekts gewidmet. In seiner Übersetzung werden aus den beiden Bösewichten nun echte "Pälzer Krischer" oder auch Lauser, Raiwer, Lumbedeiwel, Bankert, Hamebämbel, Stromer oder Schlawiner. Sein Ehrgeiz ist es, so nah wie möglich am Original zu bleiben, aber gleichzeitig den Text typisch regional zu fassen. Die Zahl der Verse muss natürlich gleich bleiben, die Reime müssen stimmen und ebenso das Versmaß, dass im Falle von "Max und Moritz" der sogenannte vierhebige Trochäus ist. Das heißt: Jede Zeile fängt mit einer betonten Silbe an:

Noch emol rufts: Meck, meck, meck.

Platsch! Da liggt de Beck im Dreck.

Natürlich kann man Wilhelm Buschs Verse nicht immer wörtlich übersetzen, man muss immer Kompromisse eingehen, sagt Sauer. Es komme darauf an, sich vom Wortlaut zu lösen und trotzdem den Sinn der Zeile im Dialekt wiederzugeben, wie folgendes Beispiel zeigt. Im Original heißt es, nachdem die beiden Bengel als Brotteig gebacken worden sind:

Jeder denkt, die sind perdü,

aber nein - noch leben sie!

Sauer machte daraus:

Mäant ihr, dass die alte Seggel

Jetzt krebiert wärn? - Pfeifedeggel!

Ganz im Sinne von Wilhelm Busch, der seinem Verleger das Manuskript von Max und Moritz mit der Bitte zusandte, "das Ding recht freundlich in die Hand zu nehmen und hin und wieder ein wenig zu lächeln", war es Sauer wichtig, dem "genialen Sprachwitz" Wilhelm Buschs wenigstens ein bisschen näher zu kommen. Das ist ihm mit seiner gehörigen Portion Pfälzer Humor wirklich gelungen.