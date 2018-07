Von Roland Fink

Mauer. "Achtung Motorrad kreuzt, bitte langsam fahren." Die Autofahrer rings um Mauer, Meckesheim, Mönchzell oder Spechbach hatten des Öfteren Gelegenheit, diese Schilder zu sehen. Die "Schwere Badische" war Anlass dafür, dass überall Streckenposten in ihren leucht-orangefarbenen Westen zu sehen waren. Es war in der Tat eine "schwere" Motorradprüfung, diese Classic-Geländesportveranstaltung, die der MSC Mauer heuer zum achten Male ausrichtete. Bereits seit Wochen war auf der Website zu lesen, dass keine Anmeldungen mehr möglich waren: Solche Motocross-Fahrten sind in unserer Region zwischenzeitlich recht selten und bei den Fahrern recht begehrt.

Start und Ziel war wie immer auf dem Schulhof in Mauer. Die Luft roch nach Abgasen, die Maschinen wurden auf Drehzahl gebracht. Wohl dem, der nicht angeschoben werden musste oder dem die Maschine auf den ersten Metern trotz bester Vorsorge nicht den Dienst versagte. Steilauffahrten und Sonderprüfungen standen auf dem Plan, vor allem die Schlammdurchfahrt zwischen Meckesheim und Horrenberg war ein Zuschauermagnet.

Hier wartete auch Iris Kohl auf ihren Sohn Dirk. Der 45-Jährige war unterwegs auf einer SWM 175, Baujahr 1978. "Hoffentlich kommt er an", sagte die Mutter: "Seine Schwester Tanja hat mitgeholfen, ihn anzuschieben."

In der Zwischenzeit suchten Mauermer "Rothemden", wie sich die Fahrer des MSC gerne nennen, die Idealspur durch den Schlamm. Ungeachtet des Regenwetters der letzten Tage, die Meisten stoben durch den Dreck, als wäre der aus Zuckerguss. Brocken flogen durch die Luft, aber die grobstolligen Räder fanden guten Griff. Mehrere Quads standen bereit, um Hilfe zu leisten, sollte einer der Fahrer im Schlamm stecken bleiben. Mit ihren Motorrädern zwischen Baujahr 1956 und 1980 legten sich die Fahrer ins Zeug, um eine gute Figur zu machen.

Die "Schwere Badische" ist kein Rennen, sondern eine Zuverlässigkeitsfahrt auf einem dreimal zu bewältigenden 44-Kilometer-Rundkurs zwischen Mauer und Epfenbach. Großzügige Zeitvorgaben sorgen für materialschonende Fahrweise. Zeitkontrollen fanden statt am Spechbacher Schützenhaus und am Fischweiher in Meckesheim.

Wie alt zumindest die Fahrer sind, konnte man teilweise an den Startnummern ablesen. Wer eine "6" vorne hatte, war über 60 Jahre, auch "Siebener" waren zu sehen, sogar eine "8": Mit Heribert Schek aus Wangen/Allgäu fuhr ein Fahrer mit über 80 Jahren mit im Tross.

"Die Strecke ist griffig, aber die Drehzahlen müssen am oberen Limit gehalten werden", meinte Rainer Sauer, der zusammen mit seinem Bruder Joachim und Teamkollegen Volker Hessenauer aus Nußloch-Maisbach für den MSC Sandhausen fuhr. Helmut Schmitt aus Meckesheim, Erster Vorsitzender des MSC Mauer, durchfuhr übrigens als erster mit seiner Zündapp 125 das Schlammloch. "Das lässt er sich nicht nehmen", war bei der Zeitnahme zu hören. Besonderes Augenmerk galt den Gespannen, hier sorgten zwei der insgesamt sieben gemeldeten Damen als Beifahrerinnen für das Ausbalancieren.

Geografisch war ganz Deutschland vertreten, hier spannte sich der Bogen von Lütjensee im Norden Hamburgs bis hinunter in den tiefen Süden nach Murnau am Staffelsee. Teilnehmer aus den Niederlanden, Belgien und Frankreich und Italien sorgten für internationales Flair.