Von Christoph Moll

Neckargemünd. Bürgermeister Horst Althoff war in seinem Metier: "Es ist beeindruckend, was man mit juristischen Spitzfindigkeiten alles erreichen kann", sagte der studierte Verwaltungsjurist in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. "Es ist leider eindeutig: Da können wir nichts mehr machen." Um was ging es? Der harmlos erscheinende Tagesordnungspunkt "Aufstellung eines Bebauungsplans für das Baugebiet Kleingemünd (Bauabschnitt 1) - Neufassung 2016" hatte es in sich. Denn das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat den bisherigen Plan, der die neue Wohnbebauung und die Gewerbeeinheiten oberhalb der B 37 einschließt, schlicht und ergreifend für unwirksam erklärt und dem Discounter Lidl Recht gegeben, der geklagt hatte.

Das Ganze hat eine längere Vorgeschichte: Wie Bauamtsleiterin Susanne Lutz erklärte, wurden im Jahr 2010 der Lidl- und der dm-Markt am Ortseingang oberhalb der B 37 im Gewerbegebiet des Baugebietes in der Kurpfalzstraße genehmigt. Der Lidl-Markt durfte nur eine Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern haben - mehr ließ der Plan wegen der ansonsten zu großen Auswirkungen für den übrigen Einzelhandel nicht zu. So will es die überregionale Raumplanung. 799,96 Quadratmeter wurden es.

Mit einer Bauvoranfrage, so berichtete Susanne Lutz, wollte Lidl im Januar 2014 abklären, ob eine Erweiterung der Verkaufsfläche um etwa 300 Quadratmeter möglich ist. Diese Anfrage sei damals vom Bauausschuss der Stadt ebenso abgelehnt worden wie der Widerspruch von Lidl gegen den vom Landratsamt als zuständige Baubehörde ausgestellten Ablehnungsbescheid. Daraufhin klagte der Discounter gegen das Land - und erhielt nun Recht. Der Widerspruchsbescheid des Karlsruher Regierungspräsidiums wurde aufgehoben und das Landratsamt dazu verdonnert, die Genehmigung doch noch zu erteilen.

Bemerkenswert dabei ist die Strategie der Klage: Denn der Discounter setzte an einer anderen Stelle des Bebauungsplans an - nämlich an einer fehlenden Rechtsgrundlage für die sogenannten Lärmemissionskontingente. "Die Festsetzungen des Lärmschutzes im Plan wurden für unwirksam erklärt", erklärte Bauamtsleiterin Lutz. Damit sei der ganze Bebauungsplan unwirksam und dieser auf die Bauvoranfrage von Lidl nicht anzuwenden. Nun sei alleine ausschlaggebend, ob sich das Bauvorhaben in die Umgebung einfüge. Dies sei der Fall, da sich am äußeren Erscheinungsbild des Marktes nichts ändere, so Rathauschef Althoff.

Es werde lediglich eine Wand im Innern des Marktes verschoben, sodass die Verkaufsfläche für Non-Food-Artikel größer und das Lager kleiner werde. Dies sei nett für die einkaufenden Bürger, so Althoff. "Aber wenn dort noch Fahrräder und Schuhe angeboten werden, kann das nicht in unserem Sinne sein", sagte der Bürgermeister mit Blick auf den Einzelhandel in der Stadt. Lutz berichtete, dass Lidl angeblich nicht sein Sortiment vergrößern möchte, sondern das bisherige Angebot nur auf einer größeren Fläche präsentieren wolle.

Interessant auch: Die festgelegte Grenze zu einem "großflächigen Einzelhandelsbetrieb" von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche spielt nun auch keine Rolle mehr, da inzwischen nach einem anderen Gerichtsurteil auch der etwa 15 Quadratmeter große Pfandrückgaberaum zur Verkaufsfläche zählt. Damit sind es bereits knapp 815 Quadratmeter und die Grenze sei überschritten. "Es ist haarsträubend, aber so hat das Gericht geurteilt", meinte Bauamtschefin Lutz. Immerhin: Neckargemünd ist nicht alleine. Bei der mündlichen Verhandlung in Kleingemünd sei deutlich geworden, dass noch zwei weitere Städte betroffen seien.

Das renommierte Anwaltsbüro von Lidl habe den ganzen Bebauungsplan nach Kleinigkeiten durchleuchtet, die Schwachstellen bieten könnten, meinte Althoff. "Jetzt nutzt man die juristische Sekunde, in der der Plan nicht gilt - das ist völlig irre und verrückt." Der Fehler im Plan sei im Nachhinein nicht heilbar.

Petra Groesser (Grüne) ahnte schon, dass der Lärmschutz als Grund nur vorgeschoben ist, und wollte wissen, ob die Stadt nicht mit ihrem Einzelhandelsgutachten reagieren könne. "Dies wäre in einem Sondergebiet möglich, aber ein solches konnten wir damals wegen der überregionalen Planung nicht erlassen", sagte Lutz. Die Bauamtschefin meinte, dass man nun dringend dem Fehler von einst mit einem geänderten neuen Bebauungsplan begegnen solle, um weitere ähnliche Fälle zu verhindern. Es seien aber lediglich die Bestimmungen im Bereich des Lärmschutzes zu ändern. Die Aufstellung dauere etwa ein Dreivierteljahr. "Damit in dieser Zeit kein Unfug gemacht wird, ist eine Veränderungssperre geplant." Beides befürwortete der Gemeinderat einstimmig. Auf Nachfrage von Jürgen Rehberger (Freie Wähler) sagte Lutz, dass bis zur Verabschiedung des neuen Bebauungsplans die alten Festsetzungen für Bauherren gelten.

"Wenn das Lager von Lidl nun kleiner ist, müssen die Laster wohl häufiger kommen", meinte Rehberger, woraufhin Karl Albert Schubert (SPD) süffisant bemerkte: "Dafür brauchen wir die Bestimmungen des Lärmschutzes." Rehberger fragte auch, ob die Stadt Rechtsmittel einlegen könne. Das mache keinen Sinn, meinte Althoff. "Wir kommen aber noch einmal mit einem blauen Auge davon."