Wie gewonnen, so zerronnen: Den neuen Kamin im Wohnzimmer hat Sabine Dewes ausgestöpselt. Foto: Hammer

Leimen. (aham) Während Deutschland über die steigenden Strompreise diskutierte, konnte Sabine Dewes nur lächeln. Das Ganze tangierte sie nämlich nicht im Geringsten. Denn egal wie viele Elektrogeräte sie wie lange anhatte - ihre Stromrechnung betrug stets 0,00 Euro. Doch mittlerweile kann die Leimenerin wieder voll mitreden. Zur Erklärung: Im Oktober 2011 wurde die 46-Jährige zufällig bei einer Verlosungsaktion ihres Stromanbieters ausgewählt und bekam freien Strom für acht Jahre geschenkt. Aber: Knapp eineinhalb Jahre ging der Stromanbieter pleite - und Dewes, die im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch als Beiköchin arbeitet, hatte nichts mehr von ihrem Gewinn.

"Ich kann mein Glück noch gar nicht richtig begreifen", hatte Dewes gestrahlt, als sie damals von dem Freistrom erfuhr. Bis dato hatte sie nämlich noch nie etwas gewonnen. Rund 6000 Euro würden sie in den acht Jahren sparen, hatten sie und ihr Lebensgefährte ausgerechnet. Damit wollten sie in Urlaub gehen.

In Urlaub gingen sie denn auch, nach Thailand. In dieser Zeit ging ihr bisheriger Stromanbieter Flexstrom pleite. Als die Urlauber dann nichts ahnend nach Hause kamen, wartete ein Schreiben in ihrem Briefkasten. Die ENBW teilte ihnen mit, dass sie künftig wieder zahlen müssen, weil Flexstrom Insolvenz angemeldet hat. "Das war eine große Überraschung", sagt Sabine Dewes noch immer kopfschüttelnd.

Besonders ärgerlich: Das Paar hatte sich extra einen Elektrokamin gekauft. "Den haben wir uns gegönnt", erzählt Dewes. "Wenn wir schon freien Strom haben, können wir im Winter auch die Wohnung damit heizen." Mittlerweile ist der Kamin aus und praktisch nur noch zu Dekozwecken im Wohnzimmer. Nicht allein wegen des Sommers. "Jetzt nutzen wir ihn nicht mehr, weil der Strom dafür schlichtweg zu teuer ist", sagt Dewes.

Natürlich fuchst sie das Ganze, da hat man einmal was gewonnen... "Aber da kann ich leider nichts unternehmen." Zwar hat sie Flexstrom angeschrieben, aber eine richtige Antwort bekam sie keine. "Nur ein Standardschreiben." Die Urkunde, die sie damals erhalten hat, bringt ihr heute reichlich wenig. Der Blumenstrauß, den sie dazu bekam, ist ebenfalls längst verwelkt. Was Dewes bleibt, ist die Erinnerung. Wie sie einmal acht Jahre Freistrom gewonnen hat und nicht einmal eineinhalb Jahre etwas davon hatte.