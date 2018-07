Von Christoph Moll

Neckargemünd. Auf den Bus zu warten - das ist nichts Ungewöhnliches. Das machen jeden Tag Abertausende Menschen in der Region. Aber in einem Auto auf den Bus warten? Das gab's letzte Woche nur in Neckargemünd. Und zwar an der "großen Kreuzung" an der Friedensbrücke, die durch die Sperrung der Friedensbrücke gar nicht mehr so groß ist.

Seit die Stadt in der vergangenen Woche die Einfahrt in die Altstadt auch aus Richtung Heidelberg kommend verboten hat, war dort ein interessantes Phänomen zu beobachten: Weil es keine Absperrung gab, benutzten die Autofahrer weiterhin den Fahrstreifen in Richtung Altstadt und warteten an der dortigen Ampel, die Rot zeigte.

Und sie warteten. Und warteten. Und warteten. Denn diese rote Ampel wurde im Schnitt nur alle 20 Minuten grün, wenn der Linienbus kam. Dessen Fahrer waren die einzigen, die eine Fernbedienung für die Ampel hatten und diese auf Grün schalten konnten. Denn die Busse durften weiterhin in die Altstadt fahren.

Die meisten Autofahrer warteten ein paar Minuten und wechselten dann doch auf die Abbiegespur in Richtung Tunnel, über den sich die Altstadt anfahren ließ. Dass sie dies nicht gleich taten, lag an der schlechten Ausschilderung: Deutlich sichtbar angebracht war lediglich das Verbot für Lastwagen.

Die Sperrung der Altstadteinfahrt auch für Autos ließ sich dagegen nur bei genauerem Hinsehen und mit guter Brille erkennen. Auf den großen Verkehrsschildern, die den Weg nach Sinsheim und Dilsberg weisen, gab es einen leicht zu übersehenden orangefarbenen Klebeband-Pfeil, der auf den Umweg in die Altstadt hindeutete.

Die Autofahrer hatten nun die Wahl: An die Ampel stellen und warten, bis von hinten ein Bus kommt und die Ampel grün wird oder doch den Umweg durch den Tunnel nehmen - so wie es ja immerhin vorgeschrieben war? Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand einen Busfahrplan an der Ampel aufhängt, der zeigt, wann mit einer grünen Ampel zu rechnen ist.

Doch dem kam die Stadt zuvor und änderte die Verkehrsregelung wieder. Inzwischen können auch Autos wieder über die große Kreuzung an der Friedensbrücke in die Altstadt einfahren. Und müssen nicht mehr auf den nächsten Bus warten.