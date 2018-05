Weikersheim-Laudenbach. (leak/pol/wal) Mehrere tausend Euro Bargeld erbeutete ein Bankräuber am Donnerstagmorgen bei einem Banküberfall in Weikersheim-Laudenbach im Main-Tauber-Kreis. Der Mann passte die Bankangestellte morgens vor der Bankfiliale ab, als sie das Gebäude betreten wollte. Er bedrohte sie mit einer Pistole, folgte ihr ins Gebäude und forderte die Herausgabe von Bargeld. Seine Beute verstaute er in einer mitgebrachten schwarzen Aktentasche und flüchtete zu Fuß. Eben jenes Tatmuster erinnert stark an den bislang ungeklärten Überfall auf die Volksbank im April 2010 in Lobbach-Waldwimmersbach - und an weitere Überfälle im Südwesten.

Bei seinem Überfall vor etwas mehr als zwei Jahren erbeutete der Täter rund 20.000 Euro. Die Polizei hatte damals zunächst vermutet, einen Täter in Zimmermannskluft zu suchen, diese Beschreibung später jedoch korrigiert. Auch die Suche nach einem Mann, der sich in der Bankfiliale in Aglasterhausen auffällig benahm und als Waldwimmersbacher Täter in Verdacht geriet, erwies sich als Sackgasse. Der Mann konnte als 65-Jähriger Berliner identifiziert werden, der zu Besuch im Neckar-Odenwald-Kreis weilte und zum Zeitpunkt des Überfalls nachweislich nicht in Deutschland gewesen war. Größflächig wurden damals als Fahndungsunterstützung Bilder aus einer Überwachungskamera ausgehängt - diese mussten dann allerdings schnell wieder entfernt werden

Die Beschreibung des Mannes von damals gleicht dennoch der des aktuellen Überfalls in Weikersheim-Laudenbach. Besonders auffällig ist dabei sein großer Hut. Ansonsten wird der Räuber als 1,85 bis 1,90 Meter groß und 60 bis 65 Jahre alt beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Jeans und einem weißen Hemd bekleidet. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet und sprach hochdeutsch. Der Heidelberg Polizeisprecher Jürgen Engelhardt bestätigt auf RNZ-Anfrage einen möglichen Zusammenhang: "Die Art der Tatausführung und die Täterbeschreibung deuten doch stark auf den Waldwimmersbacher Bankräuber hin".

Weitere Banküberfalle mit ähnlicher Täterbeschreibung des "Huträubers" gab es außerdem im Juli 2011 in Bretzfeld-Waldbach und Dezember 2011 in Leuzendorf. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter in allen Fällen mit einem dunklen Kombi unterwegs war. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.