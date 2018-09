Von Nikolas Beck

Dossenheim. Mancher Leser wird zwei Mal hinschauen, was ihm da beim Stöbern auf der Webseite der Gemeinde Dossenheim ins Auge fällt. Zwischen Informationen zum Neujahrsempfang, der Sepa-Umstellung und Notarterminen findet sich ein ausführlicher Hinweis zum richtigen Umgang mit den Hinterlassenschaften von Hunden. Versehen mit einem Appell an Herrchen und Frauchen: "Benutzen Sie die von der Gemeinde zur Entsorgung des Hundekotes zur Verfügung gestellten Anlagen." Dazu gibt es eine detaillierte Auflistung, wo Toiletten für Vierbeiner, Tütenhalter und Mülleimer im oberen und unteren Ortsteil sowie in Schwabenheim zu finden sind. Hat Dossenheim etwa ein "Häufchenproblem"?

"Nein, das haben wir sicherlich nicht", schmunzelt Bürgermeister Hans Lorenz: "Aber man muss es ja auch nicht so weit kommen lassen." Weil sich aber in den vergangenen Wochen die Beschwerden über Hundehalter häuften, die ihre Tiere vor anderer Mitbürger Häuser, Gärten oder sogar in öffentlichen Anlagen und auf landwirtschaftlichen Flächen ihr "Geschäft" verrichten lassen, sah man sich zu diesem Aufruf gezwungen. Dabei handle es sich aber um nichts Ungewöhnliches, sagt Lorenz. Vielmehr erinnere man die Einwohner regelmäßig an die Problematik, etwa drei bis vier Mal im Jahr.

Vor fünf Jahren hatte die Gemeinde damit begonnen, Hundetoiletten aufzustellen. Zunächst nur an zentralen Punkten wie am Rathausplatz oder an verschiedenen Sportanlagen. Dieses Angebot wurde seither stets ausgebaut - und wird vom größten Teil der Hundehalter auch genutzt, wie der Bürgermeister betont. Doch ein paar "schwarze Schafe" gibt es immer. Weitere Anlagen aufzustellen, sei aktuell aber nicht geplant. Obwohl Anschaffung und regelmäßiges Leeren keine "übergroße finanzielle Belastung" sei. Schließlich erhebe die Gemeinde ja auch Hundesteuer für die 369 Vierbeiner, die zurzeit mit den rund 12.100 Dossenheimern zusammenleben.

Damit das Miteinander auch zukünftig friedlich bleibt, erinnert die Gemeinde im Internet nicht nur an die Hundetoiletten, sondern auch an die Leinenpflicht im Innenbereich der Stadt. Zu einem ernsthafteren Zwischenfall sei es laut Lorenz zwar noch nicht gekommen. Jedoch seien viele Einwohner besonders im Außenstadtbereich der Auffassung, dort könnten ihre Hunde leinenlos und damit völlig hemmungslos herumtoben. Vielmehr müsse der Halter aber zu jedem Zeitpunkt auf das Tier durch Zuruf einwirken können. Dies sei zuletzt gerade bei einigen Zusammenkünften von Hunden und Katzen aber nicht der Fall gewesen, erklärt Rathauschef Lorenz. Im Zweifel empfehle die Gemeinde, auch im Feld den Hund an die Leine zu nehmen. So entstehen Gefahrensituationen gar nicht erst.

Zu einem "Hundeproblem" soll es in Dossenheim eben unter keinen Umständen kommen.